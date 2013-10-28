金价上扬 因投资者押注美联储将保持刺激规模不变

* 美联储政策会议举行前美元指数持稳

* 如果美联储推迟缩减购债，预计金价可能上扬

* 现货铂金攀升1.7%，因南非矿业可能罢工

路透纽约/伦敦10月28日 -金价周一触及五周高位，因市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在本周举行的政策会议上保持刺激规模不变的信心日益增强。

美联储将从周二开始举行为期两天的政策会议，市场广泛预期联储将保持每月购买850亿美元债券的刺激规模不变。多数人士预计，美联储将推迟开始缩减购债的时间至明年3月。

1808GMT，现货金上扬1.76美元，或0.13%，报每盎司1,354.04美元。金价盘中触及9月20日以来最高1,361.60美元。

美国12月期金收涨0.30美元，或0.01%，报每盎司1,352.20美元。

RJ O'Brien的高级商品经纪PhillipStreible表示，如果美联储本周保持现有购债规模不变，金价可能测试1,400美元的关键心理位。

周一早些时候公布的数据显示，美国9月制造业产出基本持稳，成屋待完成销售降至近三年半最低，巩固了美联储将在明年一段时间内保持刺激规模不变的预期。

美元指数.DXY持于九个月低位之上，美国公债收益率小涨，但仍远低于9月初触及的峰值3.0%，当时市场仍认为美联储将开始调整政策规模。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量周五下降4.5吨，至872.02吨。

根据商品期货交易委员会的报告，截至10月1日当周，对冲基金和货币基金经理减少对黄金期货和期权的多头押注。

交易商还密切关注亚洲的实货需求，上周印度实货黄金溢价跳升至创纪录的130美元，因政府对黄金进口的限制挤压了节日需求高峰期的供应。

中国上海黄金期货交易所黄金现货溢价跌至负值区域。4-5月间溢价高至30美元。

现货银上扬0.02美元，或0.09%，报每盎司22.50美元，本月可能攀升4%。

现货铂金上涨24.59美元，或1.7%，报每盎司1,469.49美元，因南非矿业将举行罢工的前景可能会限制供应。铂金价格本月攀升4.9%。

现货钯金收高3.78美元，或0.51%，报每盎司743.75美元，本周可能录得0.33%的涨幅。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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