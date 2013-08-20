美国8月金币销售锐减 零售买盘消失

路透纽约8月19日 - 最近几周美国金币需求锐减，因散户买盘几乎消失无踪；四个月之前金币市场出现前所未见的散户买盘，协助金价自史上罕见的跌势中回升。

美国股市屡创新高，再加上美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时开始缩减买债刺激措施并不确定，已经促使投资人减少购买实货黄金。

美国铸币局网站资料显示，在8月剩不到两周就要结束之际，周一为止的美国老鹰金币整体销量为3,000盎司，远低于2012年8月全月的39,000盎司，以及今年前七个月每月平均将近10万盎司的水平。

美国铸币局在1986年为投资人推出老鹰金币，本月料将创下历来最低的同期销量之一。

纽约主要金币交易商Manfra, Tordella & Brookes (MTB)总裁Michael Kramer表示，“当下需求接近于零。”

和前几年销售受限于缺乏可售金币不同的是，美国铸币局目前并未面临供给方面的问题。

交易商表示。实货金币销售具有高度季节性，通常6-8月是夏季销售淡季，因有许多投资人离场度假。

但若8月销售较近几个月急速萎缩，将会重燃实货需求转淡的疑虑，从而让现货金价格失去重要的支撑。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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