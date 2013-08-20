美国8月金币销售锐减 零售买盘消失

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约8月19日 - 最近几周美国金币需求锐减，因散户买盘几乎消失无踪；四个月之前金币市场出现前所未见的散户买盘，协助金价自史上罕见的跌势中回升。
美国股市屡创新高，再加上美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时开始缩减买债刺激措施并不确定，已经促使投资人减少购买实货黄金。
美国铸币局网站资料显示，在8月剩不到两周就要结束之际，周一为止的美国老鹰金币整体销量为3,000盎司，远低于2012年8月全月的39,000盎司，以及今年前七个月每月平均将近10万盎司的水平。
美国铸币局在1986年为投资人推出老鹰金币，本月料将创下历来最低的同期销量之一。
纽约主要金币交易商Manfra, Tordella & Brookes (MTB)总裁Michael Kramer表示，“当下需求接近于零。”
和前几年销售受限于缺乏可售金币不同的是，美国铸币局目前并未面临供给方面的问题。
交易商表示。实货金币销售具有高度季节性，通常6-8月是夏季销售淡季，因有许多投资人离场度假。
但若8月销售较近几个月急速萎缩，将会重燃实货需求转淡的疑虑，从而让现货金价格失去重要的支撑。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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