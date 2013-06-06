美国金币需求旺盛程度依然在前所未见的水平--铸币厂

* 2013年铸币厂投资硬币仍以纪录高速销售

* 铸币厂买入供应商可以供应的全部硬币坯

* 美国鹰洋铂金币料在2014年恢复销售

路透纽约西点6月5日 - 美国铸币局主管Richard Peterson周三表示，美国鹰洋(American Eagle)金币和银币的需求全球近两个月来一直处在前所未见的水准。之前金价创纪录跌幅，令散户投资者压抑数年的需求得以释放。

这番言论可能缓和一些交易员的疑虑。交易员担心，4月中旬金价跌至两年低点后出现的普通投资者疯狂买金趋势已开始消退。

对金币的买兴扶助金价反弹至每盎司1,400美元附近的关键支撑位。之前经济数据良好且通胀温和，促使机构投资者逃离黄金期货市场和上市交易基金。

“目前需求旺盛程度仍在前所未见的水平。他们生产多少硬币(坯)，我们就买多少，”Richard Peterson在接受专访时谈及铸币厂供应商时表示。

2011年接掌铸币局的Peterson指出，今年金币和银币销售量可望达到4,500万枚的纪录，包括22克拉的美国鹰币和24克拉的美国水牛币。

美国铸币局是全球最大的金银币生产者之一，该局在2012年售出约3,500万枚金银币。

Peterson表示，在接获交易商的请求后，铸币局可能在2014年重新制造美国鹰铂金币，因交易商见到投资人对铂金的兴趣回温。先前由于需求稀少，铸币局自2008年起就停止制造铂金币。

铂金价格表现远优于黄金和白银，因美国和亚洲汽车制造商景况大幅改善，且最大生产国南非的矿区暴动引发供应疑虑。全球有约半数的铂金年产出是用在汽车触媒转换器净化有害的汽车尾气。

现货铂金价格今年以来下滑约2%，而现货金大跌16%，现货银则重挫26%。

Peterson表示，自从金价在4月12-15日大跌225美元后，需求突然大增，美国鹰金银币的主要生产厂西点铸币厂一直加班赶工因应。

美国铸币局自1月以来都以配额方式限制对交易商的美国鹰银币出货，5月时也曾短暂停止销售十分之一盎司的鹰金币。(完)

(编译 李爽/王冠中; 审校 王丽鑫)

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