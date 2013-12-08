美国公布强劲就业数据 金价震荡交投中上扬

* 美国就业数据超预期，引发美联储将缩减购债的传言

* 押注金价将走低的交易商纷纷回补空头

* 缩减刺激规模的现实仍在打压金市人气

路透纽约/伦敦12月6日 -金价周五在震荡交投中攀升，从强于预期的美国就业数据公布后触及的日低反弹，因押注金价将录得更大跌幅的交易商匆忙回补空头头寸。

金价跟随股市攀升，呈现两个市场今年以来罕见的正向联动。尽管股市持续攀升，但金市因担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减购债而重挫。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。[ID:nL4S0JL2RN]数据一经公布，金价重挫，接近五个月低位。

由于未能再探本周稍早触及的五个月低位，金市寻获技术支撑并开始反弹，当价格较日低高出30美元后，金价开始缩减涨幅。

投资者认为，非农就业报告使美联储将提前而非推迟缩减购债的几率增加。

1851GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,228.99美元，在1,211.80-1,243美元的宽阔区间内波动。

本周金价回落1.7%。金价周四急跌，因数据显示，第三季GDP增幅被上修，超过预期。

美国2月期金表现不及现货金，收跌2.90美元，报每盎司1,229美元。

交易商称，今日成交较为淡静，使市场走势被放大。根据路透初步数据，成交量不到17万口，较30日移动均值低约10%。

交易商称，本周初投资者大幅增加空头头寸也是导致交投震荡的原因之一。

投资者的关注点目前转向12月17-18日举行的美联储政策会议，看联储是否会在此次会议上采取行动。

其他贵金属方面，现货银跟随金价攀升0.9%，报每盎司19.48美元。现货铂金跌0.2%，报每盎司1,355.74美元。现货钯金小涨0.34美元，报每盎司732.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1229.00 -2.90 -0.2 1210.10 1245.00 157,623

COMEX白银期货 19.523 -0.047 -0.2 19.165 19.785 36,322

COMEX铂金期货 1356.30 -7.20 -0.5 1345.00 1367.00 8,009

COMEX钯金期货 736.15 -0.70 -0.1 725.00 742.80 3,353

现货金 1228.99 4.49 0.4 1212.55 1243.00

现货银 19.480 0.150 0.8 19.260 19.760

现货铂金 1355.74 -2.25 -0.2 1354.25 1364.75

现货钯金 732.47 0.34 0.0 729.00 740.00(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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