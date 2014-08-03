独家：高盛等机构考虑入股Perzo 寻求取代彭博聊天软件--消息

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约8月3日 - 据知情消息人士称，以高盛(GS.N)为首的华尔街企业正在考虑入股聊天与即时通讯软件初创企业Perzo，希望找到一款能取代彭博聊天工具的类似软件。
目前各大银行都在努力削减成本，因交易量低迷及监管收紧令营收承压。多年来，彭博聊天工具一直在华尔街占据主导，但它是年费约为2万美元的彭博终端的组成部分。而Perzo的聊天软件是免费的。
两位拒绝公开置评的消息人士称，数家银行和资产管理公司正在考虑投资Perzo，包括摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)、美银(BAC.N)、德银(DBKGn.DE)、汇控(HSBA.L)、贝莱德(BLK.N)和对冲基金Maverick Capital。
这些公司近几天已经收到该交易的投资条款清单，并签署了非公开协议。他们要么拒绝置评，要么在截至记者发稿时都未回覆要求置评的请求。
高盛发言人拒绝就投资Perzo、开发聊天软件的计划或使用彭博终端的情况置评。彭博拒绝对该报导置评。
Perzo亦拒绝置评。Perzo的聊天软件与彭博不同之处在于它的“源代码是开放的”，意味着客户能将之嵌入自己的系统，并可根据实际情况对程序作调整，而彭博用户必须买入整套终端，不能单独买即时通讯程序，也不能调整它。
近年来，各银行一直在寻找可以替代彭博封闭系统的聊天软件，但没有取得理想结果，因为彭博系统在华尔街的普及度非常高。一位消息人士将彭博与黑莓作比较，黑莓手机独霸智能手机市场的局面直到苹果iPhone面世才被打破。
彭博竞争对手汤森路透(TRI.TO) (TRI.N)的聊天软件用户数超过20万人，而彭博为32万人。
汤森路透也在与价格数据提供商Markit和高盛等银行合作，建立一个开放的聊天网络。
高盛发言人拒绝就使用汤森路透终端的情况置评。路透发言人拒绝置评。
目前暂不清楚如果成功找到一款新的聊天软件，将对高盛订购彭博终端的情况产生什么影响，以及高盛是否会同时使用彭博聊天软件和新的聊天软件。
聊天软件在华尔街日常工作中扮演着很重要的角色。承销商会用聊天软件通知投资者债券价格，对冲基金经理用聊天软件讨论交易策略，交易员会用它们与销售人员交谈。
一款成功的银行聊天软件必须是安全的，因为通过软件传送的信息都很敏感。允许集中监控这点必不可少，这样合规专员和其他管理人员才能监控对话，确保银行在遵守证券交易的监管规定。
**巴别塔项目**
据两位消息人士称，高盛这几年一直在寻找可以替代彭博聊天软件的产品，并在2013年初启动了一个内部称之为“巴别塔(Babel)”的项目，想开发出一款能与彭博产品竞争的软件。
就在这个项目进行期间，高盛发现彭博记者可以看到本应属于个人隐私的银行专业人士信息，比如用户最近登陆彭博终端的时间。
这件事情曝光后，彭博与高盛等大机构客户的关系变得很尴尬。彭博对此作了公开道歉，并改变了公司政策，禁止记者获得客户数据。
消息人士称，高盛首席信息官R. Martin Chavez是巴别塔项目的负责人。高盛后来觉得不如干脆直接买入一家拥有技术的初创企业，这样巴别塔项目的目标实现起来可能会更加容易些，主要战略投资集团主管Darren Cohen因此也就参与了进来。
消息人士称，高盛近期还接洽了其他银行，希望他们也能参与其中。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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