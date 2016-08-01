美国当局向高盛发出传票要求提供1MDB相关文件--WSJ

路透7月29日 - 华尔街日报(WSJ)周五报道称，美国当局已向高盛(GS.N)发出传票，要求提供该行与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)往来的相关文件。

报道引述熟悉内情的消息人士指出，高盛今年稍早接获美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)的传票。

报道称，当局也希望与相关的高盛前员工及现任员工进行面谈，但周五之前并未进行过这类会面。

由于非美国上班时间，记者无法连络上美国司法部、证券交易委员会及高盛的人士就此置评。

由马来西亚总理纳吉布在2009年上任后不久成立的1MDB因涉及洗钱，至少在美国、新加坡和瑞士等六个国家受到调查。

华尔街日报6月曾报道，美国执法官员正试图确认高盛是否存在违反联邦法律的行为，此前该行未能报告马来西亚一笔交易的情况。(完)