美股Nasdaq指数再创收盘纪录 因谷歌公布业绩后暴涨

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透7月17日 - 谷歌大涨周五推动Nasdaq指数连续第二日创收盘纪录，但能源股下跌向道指和标普500指数施压。
谷歌(GOOGL.O)暴涨16.26%，创下2008年4月来最大单日百分比升幅，收报699.62美元，创下纪录新高，昨日谷歌公布广告营收强劲增长。
Facebook (FB.O)劲升4.53%，至纪录高位94.97美元，因市场寄望Facebook可能步谷歌后尘，公布广告营收大幅增长。Etsy (ETSY.O)飙升30%，因谷歌在和分析师举行的季度电话会议上称赞Etsy的业务表现。
油价下跌限制大盘升幅，标普能源指数.SPNY挫跌1.07%，至2013年1月来最低水准。雪佛龙(CVX.N)劲跌1.4%，公用事业股指数.SPLRCU回落1.06%。
在本周部分美国企业公布好于预期的业绩后，华尔街内部人士对即将公布的二季度企业季报持审慎乐观态度。
“企业季报将好于市场平均预估，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner，“美国经济表现不错。尽管经济增幅不是5%，但我们以缓慢、稳定的步伐成长，我认为这样的趋势将会继续。”
Nasdaq指数.IXIC收高46.96点，或0.91%，至5,210.14点，连续第二日创下收盘新纪录。
标准普尔500指数.SPX上升2.35点，或0.11%，至2,126.64点，略低于纪录高位2,130.82点。
道琼工业指数.DJI收跌33.80点，或0.19%，至18,086.45点。
波音(BA.N)下挫1.11%，对道指的拖累最大，此前波音称第二季将计入与KC-46空中加油机计划问题有关的支出。
通用电气(GE.N)攀升0.74%，此前该公司上调了2015年工业制造业务的盈利预估。
科技指数.SPLRCT大涨1.75%，是标普500指数10大类股中唯一上涨的板块，主要因谷歌股价暴涨。
本周，道指上升1.8%，标普500指数大涨2.4%，Nasdaq指数上涨4.3%，Nasdaq指数创2014年10月来最大周度升幅。
美元指数本周升幅为两个月来最大，因预期美联储将在今年升息。不过，美元升值降低了美国企业在外国市场的获利价值。
汤森路透预计，第二季美国企业营收跌幅将为近六年来最大，部份原因是美元走强，第二季美国企业盈利料下降2.9%。
市场成交较为清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约61股，低于本月迄今日成交均值66亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,000和1,076家，比率为1.86:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,676和1,115家，比率为1.50:1。
有21只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有107只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，87只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。