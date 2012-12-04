美国共和党拿出“财政悬崖”正式提案

美国共和党周一拿出了首份有关税务改革和大幅削减开支的正式提案，以防止“财政悬崖”拖累美国经济重陷衰退。共和党的提议将全面调整美国复杂的税法，未来10年可新增8,000亿美元收入；但共和党反对上调美国2%最富裕家庭的所得税税率，而这是奥巴马计划的核心部分。路透