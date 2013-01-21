美共和党立场松动 美政府或可避免违约

美国众议院共和党周五立场松动，以避免下月与总统奥巴马之间发生财政冲突。财政争论或导致美国政府违约及全球金融市场动荡。共和党高层表示，他们准备将政府借款权限延长三个月，而且不要求奥巴马立即削减支出，这标志着共和党作出了重大让步。受此激励，全球股市与油价反弹。路透