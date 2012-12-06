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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 09:14 BJT

美国两党在“财政悬崖”谈判中拒不妥协

美国共和党和民主党人周三在“财政悬崖”谈判中固守各自立场，双方都敦促要采取迅速行动，但均未作出妥协，这场政治僵局仍未现破解迹象。除非国会采取行动，否则节支和增税计划将於1月生效。众议院共和党领袖呼吁总统奥巴马发起面对面的谈判，并指责後者缺乏行动。路透

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