分析：美国公债多头依然信心满满

路透纽约5月16日电---他们属於少数派,大胆敢为,不受待见,在大型投资者中,他们的数量在逐月减少.

他们是最後一群债市多头,相信长期美国公债将延续一轮历史性涨势.这轮涨势已使美债收益率降至数十年低点.

近期的调查显示,美国公债在市场专家中已普遍遭到摈弃.各细分领域的明星基金经理与投资者,包括投资大亨巴菲特、贝莱德的Larry Fink与甚至Loomis Sayles的债券专家Dan Fuss,都力劝投资者转投股票,说债券收益率只存在上涨这一种可能.

不过,普通的散户投资者还在继续把资金投向债券基金.过去几周里,事态一直在往对债市多头有利的方向发展.

对希腊退出欧元区的担忧,以及摩根大通(JPM.N)意外曝出的20亿美元交易亏损,激发资金从银行股与其他风险资产出逃,并转投低收益的美国公债,推动指标10年期美债收益率至1.78%水平.

这扶助巴克莱资本的美债指数抹掉2012年初跌幅,而标普500股指的涨幅自去年4月达到峰值後已经减半.巴克莱资本美债指数去年上涨9.81%.

最为看多的债券投资者目前押注,10年期美债收益率将降至1%,然後才会触底.

他们认为推断的理由很简单:欧洲经济衰退、中国经济放缓、美国经济强劲增长希望减弱,简单说全球经济太过疲弱,无法激发严重通胀或是支持加息.

"考虑到全球所有这些不确定性,当然是押注一些你自己有把握的东西,未来几年里债券都几乎不会面临利率风险."Gluskin Sheff首席分析师与策略师David Rosenberg表示.该基金管理约60亿美元资产.

的确,美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克已几近承诺短期借款成本还将至少维持两年.该成本自2008年以来一直维持在近零水平.

"你可以这麽来看:美国公债市场就好比一个赌场.而赌场经理告诉你,只要接着玩下去,你就不可能输钱."基金经理Robert Kessler表示.他为富人投资者与机构打理多个纯投资美国公债的资产组合.

**公债表现良好已持续30年**

美国公债在2011年对投资者来说确实是一座金矿,当年美国经济仅成长1.6%.

同期标准普尔500指数的震荡走势,让即使是最为老练的投资者也感到头晕目眩.加上股息,该指数.SPXTR全年总回报率也仅有2.1%.

Kessler预计10年期美债收益率将触及1%,他所掌管的基金2011年为客户带来6.1%的回报率,2010年为7.85%.Rosenberg则预计,当前在3%下方的30年期公债收益率,到年底时将接近2%.

近期美国公债的上佳表现,主要与经济形势低迷以及忧虑升温有关.

此外还有美联储的量化宽松政策.美联储此举旨在通过购买2.3万亿美元公债和抵押支持债券,来降低长期利率,并刺激房地产市场.

不过怀疑论者认为,公债2011年的上涨看起来像是为期30年涨势的最後亮点,通胀稳步下滑造就了这轮涨势.

根据标准普尔数据,1981年至2011年间,存续期10年或以上的美国公债平均总回报率为11.4%.

这种表现与标准普尔500指数势均力敌,同期後者的回报率为11.9%,远高於债券85年均值6.2%.

"这种情况不会再持续30年,"富国私人银行(Wells Fargo Private Bank)首席投资官Dean Junkans表示.较之美国公债,他更青睐派发股息的股票、高收益公司债以及新兴市场资产.

债市空头表示,在某个时点,利率终将上升,因经济成长加快引发通胀,届时公债市场将成为恐怖之地.

"当我们开始看到收益率上升且价格下滑时,债市将出现大举出逃,"Sica财富管理公司首席投资官Jeff Sica说.该公司管理着10亿美元资金.

**经济状况极为艰难**

在3月份的几周,资金似乎已经开始逃离债市.几个月来美国经济数据愈加强劲,提振股市攀升至四年高位,并推动美债收益率急升.

但最近的经济数据不太亮眼:雇聘活动步伐放缓,令失业率维持较高水平,实质所得依然停滞,家庭债务水平仍旧高企.

"我们看到目前经济状况极为艰难,不仅是在美国,全世界也是如此,"Hoisington投资管理公司首席分析师Lacy Hunt指出.该公司为机构客户管理58亿美元的固定收益资产.

"我们认为由於经济状况欠佳,长期利率将处於低位,且可能进一步下滑."

Wasatach-Hoisington美国公债基金截止4月30日已下跌3%,而2011年则劲升41.2%.

一些指标暗示市场对债券的信心超过股票.尽管今年第一季标准普尔500指数录得14年来的最佳季度表现,但成交量比上年同期萎缩逾10%,表明鲜有新买家进场.

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示,美国注册的应税债券基金今年迄今流入1,375.8亿美元,2011年吸引1,782.4亿美元资金;股票基金继2011年流失资金後,今年则吸引240.9亿美元资金进驻.

**浇灭股市热潮?**

此外,花旗集团策略师所称的"股市热潮",即股票在美国投资组合中占据主导地位的日子可能将走到尽头.

花旗集团指出,1950年代之初,美国民间部门退休基金所持资产中,股票只占17%,债券占67%.但股市10年的强劲表现改变了这一格局,到2000年,上述比例发生了逆转.

不过在其後一个10年,股市的表现不及债券.据花旗集团统计,经通胀调整的美国股市回报率只有悲惨的负3.5%,而债券达到4%.这使得资产配置的天平又开始倾向於另一端,退休基金和散户投资者增持债券.

"1990年代,是一波长达50年投资重心从债券转向股票的高峰,"上述策略师写道."但仅仅才12年,这波逆转过来的行动仍看起来不太成熟."

一些人担心,这意味着那些对过去风险作隔离的投资者,正在放弃未来的冒险机会.

"有人问我什麽使我夜里辗转反侧,我担心的是人们完全根据过去的情况来配置投资组合,"Oppenheimer Funds的投资长Art Steinmetz表示.他指导管理的资产规模达1,770亿美元.

"我完全同情他们的担忧...在整整10年中,股票的表现非常差.但我担心那些因股票而受创的投资者进入固定收益领域,也会在那里遭受打击."

法国兴业银行策略师Albert Edwards对这个看法表示理解,但也警告称,目前抛弃美国公债仍为时过早.他在15年以来一直看多债市.

他预计,未来12至18个月内,美国将遭遇新一波衰退,中国经济也将大幅放缓,这将把10年期美国公债收益率推低至1%,并引发股票大跌.

"我们理解悲观人士的说法,未来5-10年,公债将成为一项可怕的投资,"他表示."但短期而言,若中国经济出现硬着陆,且美国重陷衰退,我认为人们将看到1%的美债收益率,并将其视为一个很棒的市场."(完)

--编译 隋芬/杜明霞/肖群英/丁琦;审校 田建华

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