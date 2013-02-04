美国公债收益率上升或妨碍经济复苏

路透纽约2月3日 - 美国债市近几个月来的表现已经将利率拉离纪录低位,这可能妨碍非常依赖廉价资金的经济复苏.

股市已经升至接近纪录高位,但美国公债市场的大涨似乎已经失去动能,公债价格自12月初来稳步下滑.这推高了债券收益率,目前收益率升至去年春季来最高水准.

促使债市下跌的某些因素是正面的--投资者对股票等风险资产的信心增强,欧债危机有缓和迹象,而且大量美国数据表明经济将录得更多增长.

但由于债券不再受青睐,对信贷敏感的题材开始感到痛苦.楼市、汽车销售以及企业和公共部门的投资将易受影响,因借款成本增加.所有信贷成本最终都与公债市场挂钩.

"我也像一些人一样,开始担心利率上升后会发生什么,"纽约Reich & Tang首席投资官Tom Nelson说.该公司管理的280亿美元资产中,有近半数投资于货币市场共同基金.

当然,近年来不断有人预计持续三十年的债市大涨将终止.就在去年3月,太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯还大举削减对美国公债的曝险.此后美国公债继续涨至11月,指标10年期公债收益率降至远低于2%的水准.

大多数投资者仍认为美国公债不会大幅下跌,因美国联邦储备委员会(美联储,FED)是美国公债的一个需求大户.作为刺激经济最新努力的一部分,美联储向银行系统注入大量资金,自9月来每个月从银行手中买入850亿美元公债和抵押债券,而且短期内没有放松这种举措的计划.

**利率上升**

尽管如此,投资人益发渴求高收益,过去几个月将投资资金推向股市,离开债市.据美国银行/美林固定收益指数的数据,标准普尔500指数自11月底起总体报酬率超过6%;美国公债报酬率则是负1.3%.

这造成10年期公债收益率上周升穿2%,为九个月来首见.市场预期收益率将进一步走高,至少会温和上移.

"这是债券投资者的最大风险所在."美银美林债券策略师Hans Mikkelsen指出."我很惊讶已经到2%了."

Mikkelsen在10月时预计资金在2013年初将出现"大转向",从债市转进股市.摩根大通上周一项调查显示,有四分之一的投资者美国公债持仓低于其投资组合基准,该比例创近19个月来最高.

分析师都同意美联储超宽松货币政策最终必须结束.

Reich & Tang的Nelson回想起1994年,当时美联储六度调高利率,将指标联邦基金利率从3%调升至5.50%.

Nelson称,"当联储开始升息,利率很可能比1994年升得快,因为仅仅回到中性立场也意味利率要大幅上升."

**房市的窘境?**

但美国公债收益率飙升的时刻敏感,因目前正当房市渐渐开始站稳脚步.美国多数抵押贷款利率都自美债收益率推衍订定.抵押贷款成本上升可能使房地产投资的脚步放慢,而2012年,这方面投资是五年前房市泡沫破灭以来首次为经济增长做出贡献.

据美国抵押贷款银行协会(MBA),30年期抵押贷款平均利率增加了0.15个百分点,至3.67%.美国的房屋贷款中最普遍的就是30年期.分析师表示,30年期抵押贷款利率或需升至4%左右,才会让投资人打消将更多资金投入房市的念头,进而损及房屋市场.

收益率迅速攀升,还会给希望借钱修建厂房,公路或招聘员工的企业和地方政府造成压力.与抵押贷款一样,公共和私人借款成本也与公债收益率息息相关.

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)上周抛售26亿美元债券.外界认为,选在此时抛售是因为最近美国公债收益率上涨.巴菲特素有善于发现转折点的声望.

参阅股市与公债收益率走势对比图,请点击(link.reuters.com/ren65t)

参阅楼市图表,请点击(link.reuters.com/ter34t)

**又一次似曾相识**

不过,债市曾有过这种经历.过去两年里,债券收益率先是在第一季上涨,然后随着春季到来时的经济增长减速,以及欧债危机升温,收益率涨势消退.

"每年我们都会见到一波乐观情绪与一波悲观情绪.眼下,投资者还在乐观中."rudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示.

不过收益率温和上升,也不是所有人都会受损.银行利润率会改善,因为他们的短期借款成本可能还是会保持在零附近,得益于美联储料将维持超宽松货币政策直至2015年.

对于储户而言,利率上升也有利于他们的银行存款及货币市场共同基金,或许还能促使他们增加一些支出.

整体而言,分析师并不认为2013年收益率涨幅会超出温和的范畴.经济增长趋势依然不稳.就算激进一些的预估,也不会预期美联储将在2014年某个时候之前升息.

"债市还没到终场铃响,不过也快了."U.S. Bank Wealth Management的资深固定收益策略师Daniel Heckman称.(完)

(编译 杜明霞/张若琪/程琳; 审校 王丽鑫/艾茂林/李爽)

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