美国政府增发公债或将在长期内有助于货币政策--FED官员

路透9月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位高层官员周二提出一项可能产生争议的建议，以此帮助增强美国经济的稳定性：联邦政府可以增加发债。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，债券市场数据显示，最近几十年，美国经通胀调整后利率的理想水平已经下降。

这一点很重要，因为这意味着美联储自身的利率政策目标水平将倾向于下降，可能致使联储陷入这样一个境地：想要降息，但只要稍稍降低就会让利率触碰“零利率下限”。

近零利率还有鼓励人们过度借贷的风险，以金融景气荣衰的形式带来不稳定性。

“财政决策者可以减轻这种风险，做法是让公共债务规模保持高于目前市场预期的水平，”柯薛拉柯塔在为西北大学准备的发言稿中这样说道。

他称他并非在鼓吹大幅提高公共借贷，较高的债务水平对社会意味着成本。他没有对近期的美国经济和货币政策前景进行评论。

“年轻一些的劳动者(包括那些尚未出生的劳动者)不得不纳税，为这些额外的举债买单，”他补充说，“权衡这些利弊很明显是财政决策者的工作，而不是像我这样的货币政策决策者。”

“我只是指出像这样增加发债会有两个重要的好处，”柯薛拉柯塔说。他所指的好处是更有效的货币政策，以及金融不稳定性降低。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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