美国短期拨款议案在众议院获得通过 但可能在参议院遇阻

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月8日 - 美国众议院周四以压倒性多数通过一项议案，该议案将使联邦机构拨款维持到4月28日，避免政府在本周末现有拨款到期时被迫关门。
众议院以326票赞成、96票反对的结果通过了上述议案。这项议案现在正等待参议院的投票，但在参议院遇到民主党议员的反对。由于共和党议员拒绝在该议案中纳入一项长期延续退休煤矿工人及其家属医疗保险福利的条款，这令民主党议员感到沮丧。
该议案只将上述福利维持到明年4月。
“我从而没有见过像这么冷酷无情的事情，”西维吉尼亚州民主党参议员Joe Manchin说。
受此影响，参议院或许要到本周末的某个时候才能就该拨款议案进行投票，严格意义来说将使美国政府在周六陷入部分关闭的状态。
上述短期拨款议案反映出由共和党掌控的国会没有能力通过从10月1日至2017年9月30日财年的十几个例行拨款议案，使多数拨款冻结在当前水平。
国会迟迟不能完成对当前财年优先拨款事项的辩论，也意味着将在1月20日上台的当选总统特朗普，而非现任总统奥巴马，将对4月28日至9月30日的政府优先拨款事项有一定话语权。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)