美国短期拨款议案在众议院获得通过 但可能在参议院遇阻

路透华盛顿12月8日 - 美国众议院周四以压倒性多数通过一项议案，该议案将使联邦机构拨款维持到4月28日，避免政府在本周末现有拨款到期时被迫关门。

众议院以326票赞成、96票反对的结果通过了上述议案。这项议案现在正等待参议院的投票，但在参议院遇到民主党议员的反对。由于共和党议员拒绝在该议案中纳入一项长期延续退休煤矿工人及其家属医疗保险福利的条款，这令民主党议员感到沮丧。

该议案只将上述福利维持到明年4月。

“我从而没有见过像这么冷酷无情的事情，”西维吉尼亚州民主党参议员Joe Manchin说。

受此影响，参议院或许要到本周末的某个时候才能就该拨款议案进行投票，严格意义来说将使美国政府在周六陷入部分关闭的状态。

上述短期拨款议案反映出由共和党掌控的国会没有能力通过从10月1日至2017年9月30日财年的十几个例行拨款议案，使多数拨款冻结在当前水平。

国会迟迟不能完成对当前财年优先拨款事项的辩论，也意味着将在1月20日上台的当选总统特朗普，而非现任总统奥巴马，将对4月28日至9月30日的政府优先拨款事项有一定话语权。(完)