焦点：美国公债持有者未雨绸缪

路透伦敦10月8日 - 没有人希望这真的发生，但人人都在确保为之做好准备。

持有美国公债的银行、基金和资产管理公司都在拟定应急计划，准备应对可能最具灾难性后果的金融和经济事件--美国违约。

路透访问的所有公司都一致认为，共和党与民主党将在最后一刻达成妥协，避开灾难。

但越是临近华盛顿预算僵局可能阻止本月稍晚上调16.7万亿美元的举债上限，他们就越发担心。

长期以来被视作世界最安全的信用若违约，那么将无异于一场地震，这一事件看来没有既定脚本，尽管将有数以万亿美元的投资受到影响。

“你可以随便撕掉读过的每本金融书籍。毫不夸张地说，你会在一天时间内扭转整个世界观，”瑞银全球资产配置策略师Ramin Nakisa称。

“如果美国公债突然间成为风险资产，那么我们将不得不完全重新思考评估风险的方式。”

基金经理首先将就策略或应急计划与他们的客户进行沟通。

自2008年雷曼兄弟破产以来，资产管理高层人士就与养老金基金等机构客户，对于在市场压力时期如何保护投资组合的问题保持定期会晤和密切沟通。

比如，2011年8月美国信用评级遭降评，就迫使许多投资组合对如何管理非AAA级证券重新制定指引方针。

“在与顾问交流时，我们建议投资者应坚持到底。我们并不建议预测市场时机，”JP Morgan Funds驻纽约的市场策略师Andrew Goldberg称。

路透接触的约15家银行和基金当中，鲜少有人愿意谈论或甚至私下提到他们的计划，指因问题很敏感。

英国最大的保险基金之一Standard Life Investments不愿冒险，尽管其认为美国违约的“可能性很小”。该基金管理1,790亿英镑(2,870亿美元)资产。

“Global Investment Group的高级经理人已经详谈了潜在后果，”Standard Life的全球策略主管Andrew Milligan表示，其拒绝提供计划的详细信息。

**“完全不同的游戏”**

由于美元是全球储备货币，且美国公债是衡量全球借贷成本的标准，因此美国违约将带来前所未有的影响。

美国财政部上周警告，如果违约，可能是“灾难性的”，并将“震荡全球”。

前一次关于上调举债上限的政治僵局，使该国在2011年8月险些违约，并导致信用评级机构标普摘去美国自1941年以来享有的AAA评级。

不过，美国公债和国库券仍是全球最具流动性的政府证券，并且在全球央行总计11万亿美元外汇储备中占有很大份额。

迄今还没有AAA或AA投资级别的国家违约过。

但五年前华尔街巨头雷曼兄弟倒闭也曾是很多观察人士说永远不会发生的情况。这个事件引发全球金融危机及全球范围的“大衰退”。

就在两年前，欧元区解体风险似乎也变得真实起来，很多人预测希腊负债累累，将迫使其离开欧元区。花旗集团首席分析师Willem Buiter去年认为，希腊在18个月内退出欧元区的机率高达90%。

美国债务违约的可能性要小得多--路透9月对30位分析师的调查显示这种几率只有不到10%。但即使这样，这个风险也不可谓无关紧要。

“过去几天，我们已经开始审查担保品--客户提供给我们的担保品，以及我们向外提供的担保品，”华尔街最大银行之一的一位风险官员表示。

“目前还没有高管提出各种问题，并要求第二天向他们提供报告，但如果本周五还没有解决问题的方案，这就可能发生。”

美国政府直到月底才须支付其账单，但此外违约正在逼近。

如果美国不能为政府债务还本付息，标普表示会将其评级降至“选择性违约”，这将引发基金大范围抛售美国公债，因为它们按规定只允许持有投资级债券。惠誉同时警告称，如果不能在截止期限前上调举债上限，市场的充分信任感以及美国履行偿债义务的信用将会出现问题。

美国最大的债权国--中国和日本正越来越担心。中国周一表示“必然关注”该事态，中美也已经就该问题进行了接触。

日本财务大臣麻生太郎周二也表示美国应该尽快解决财政僵局问题。而IMF首席经济学家表示，美国若债务违约，可能导致经济衰退或“更为严重的后果”。

货币市场基金是美国国库券和公债最大的持有者之一，共管理着约2.5万亿(兆)美元的资产。它们和其他市场人士一样可以对冲风险。但是，不可能一次性全部抛售这些资产，因为交易这些资产正是它们存在的目的。

“它们肯定正在与其风险部门人士沟通。但是有什么策略吗？这很难说--它们将会非常谨慎保密地行事，”期货券商Newedge驻纽约的全球策略主管Larry McDonald称。

“99.99%的时候，这些人都在和利率风险而非信用风险打交道。这就像是把一个NBA球员放到麦迪逊广场花园的冰面上--这根本就是另一个赛场，”他称。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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