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国际财经 | 2015年 3月 23日 星期一 07:39 BJT

外国央行持有的美国债券规模降至一年低点

路透纽约3月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)数据显示，外国央行持有的美国债券规模降至一年来最低，因为这些央行动用外汇储备以守护钉住汇率政策，或者抑制本币兑美元进一步贬值。

美联储周四晚间发布的数据显示，截止周三其代外国央行持有的债券总额从一周前的3.234万亿(兆)美元降至3.227万亿，这是自2014年3月12日减少至3.206万亿美元以来的最低。

分析师称，外国官方持有的美国公债和其他债券已经连续第五周下滑，而海外基金和民间投资人则持续吸纳收益较高的美国债券。

随着欧洲央行启动1.1万亿欧元的购债计划以抗击通缩，欧洲部分中短期债券收益率(殖利率)已经处于负值区域。

外国央行并未将手中全部的美国债券存放在美联储。市场猜测，包括中国在内的一些国家已经增加了存放在美联储系统之外的美债持仓。

最近一周外国央行存放在美联储的美国公债规模降至2.900万亿美元，为一年来最低；一周前为2.906万亿美元。

外国央行持有的机构债和抵押支持债券降至三周低位2,832.5亿美元，一周前为2,845.5亿。

另外，外国央行持有的公司债等非公债债券连续第五周增加，达到437.2亿美元的10月初以来高位。(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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