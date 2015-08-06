美国政府接近举债上限 需当心对债市影响及突发情况--财政部

路透华盛顿8月5日 - 美国财政部周三警告道，违约威胁可能使政府财政状况更容易受到网络攻击的影响，并给债市带来压力。

联邦政府接近18万亿(兆)美元的法定债务上限，围绕财政政策的政治角力使得政府面临无法付账的风险。

由于国会迟迟不肯提高举债上限，财政部2011和2013年曾几乎陷入无钱付账的境地。

财政部负责金融市场的代理助理部长Seth Carpenter在声明中称，财政部未来几月必须减少政府的现金缓冲，因为距债务上限空间所剩无几。

财政部5月宣布，将提高每日现金余额规模，以便及时应对网络攻击或严重风暴等可能干扰金融系统的事件。

如果发生网络攻击，影响到政府常规筹资工具--公债标售，持有更多现金缓冲将可帮助政府支付账单，包括偿还债务。

“除非国会调高举债上限，否则我们预计财政部的现金余额会在未来数月内降至1,500亿美元以下，”Carpenter称，并指出这是应对“网络攻击等突发威胁”的“最低审慎水平”。

他还表示，接近举债上限将导致财政部减少短期国库券的发行。

这就可能与财政部的另一个目标--努力保持市场运作良好--背道而驰，因为财政部实现这一目标的方式就是通过发行这类投资者乐于接受的证券。

“市场很可能会受到压力，”Carpenter在新闻发布会上告诉记者。(完)

(编译 许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/郑茵)

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