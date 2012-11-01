美国政府债务年底前或触及上限 但可采取紧急措施避免违约

路透华盛顿10月31日电---奥巴马政府周三称,该国债务可能在年底前触及法律规定上限,不过可以采取紧急举措避免违约,并让政府顺利过渡到2013年.

美国财政部称,到周一为止,财政部距借债上限16.4万亿美元还有2,350亿美元的额度,因此政府年底前有足够资金用於支出,包括债务利息和退休医疗福利.这与其在8月的预测相同.

若国会不能提高举债上限,分析师预期到2月下半月,财政部将无法避免违约.不过这种预期也可能会有很大变化,取决於政府和国会就年底生效的大幅增税减支举措达成什麽样的协商结果.

周二的总统和国会选举後,华盛顿还有不到两个月时间寻找解决所谓财政悬崖的方法.财政悬崖是指启动6,000亿美元的增税减支计划,可能导致经济衰退.

财政部官员在有关发债计划的简报会上对记者表示,国会采取行动提高举债上限是当务之急.

"就像去年夏季时那样,及时提高债务上限至关重要."美国财政部助理部长Matthew Rutherford称.

民主党和共和党在税收和政府支出方面的深刻分歧再次带来风险,围绕预算政策问题可能爆发後果严重的政策冲突.

就举债需求向财政部提供咨询的数家华尔街公司提醒,美国可能面临财政悬崖的前景已经在打压该国的经济复苏.第三季企业投资下滑,对经济成长构成拖累.

"及时有序地解决这种不确定性,将大大促进经济前景的改善."这些公司在提供给美国财政部长盖特纳的报告中称.(完)

--编译 王丽鑫/王翔琼;审校 郑茵

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