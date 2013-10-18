美国政府恢复运转 议员启动预算磋商

路透华盛顿10月17日 - 美国政府恢复运转并收拾政治危机留下的残局，议员们周四启动预算磋商，以相对心平气和的态度努力解决预算分歧。这场危机延缓了美国经济成长并损害了其国际地位。

数以十万计的联邦雇员返回工作岗位，共和党与民主党谈判者也举行了解决税赋与支出问题的首次会谈。在过去三年里，这些问题多次导致两党采取边缘政策互相对抗。

国会前一天刚刚结束持续了16天的政府停摆局面，并把美国从史无前例的债务违约边缘拉回来。但许多人担心，他们可能已为数月之后的下一场僵局埋下了伏笔。

“我只希望两个月之后不会再经历一次这种事件，”美国国家环境保护局的承包商Sandria Coombs表示。

最后一刻达成的预算协议在午夜刚过时由奥巴马总统签署成为法律，该法案恢复对政府的拨款直至1月15日，并将举债权限延长至2月7日，不过即便过了这个期限，财政部可能仍有办法支持数周而不致违约。

奥巴马在白宫发表讲话时呼吁国会开始更有成效的工作。他提出了一份目标很高的计划，包括年底前对美国移民政策进行彻底改革，并解决长期预算问题。他还呼吁完成因财政僵局而搁置的农业法案。

“我们要团结起来让政府更好地工作，不要以对付敌人的态度对待政府，”他说。

预算问题谈判委员会中的国会议员承诺，设法弥合共和党与民主党之间在财政问题上的巨大分歧。该委员会应在12月13日之前就此达成协议，但之前多次努力未果，这一次也并不能保证一定成功。

本次财政僵局以共和党人的完败而告终，共和党曾寻求将政府拨款计划与某些削弱奥巴马医改法案的措施挂钩。

共和党的努力最终失败，而且使共和党内部亲企业派与亲草根的茶党派分道扬镳，并使该党在民意支持方面落于下风。尽管危机期间奥巴马的支持率下降，但调查显示，多数选民认为共和党应为此次僵局负责。

皮尤研究中心的一项调查发现，49%的美国人目前对茶党持负面看法，其支持率降至新低。

预算谈判委员会成员之一--共和党众议员Tom Cole表示，现在已经到了采取行动的时候。“我们斗完了，”他在美国MSNBC新闻网站表示。“现在应该坐下来看看哪些事情能取得共识。”

美国股市周四上涨，标准普尔500指数.SPX触及盘中纪录高点。该指数在僵局期间最多下滑达4%，但随着协议的达成，该指数也进入反弹。

**政府机构雇员重返工作岗位**

数以十万计之前停薪休假的联邦政府机构雇员重返工作岗位。

尽管这些雇员能够重新领到工资，但路透对70位经济学家的调查结果显示，本次僵局可能使第四季经济成长幅度从2.5%放慢至2.3%，而且很有可能进一步放缓。

“华盛顿的闹剧正影响到消费者和企业的信心，将严重抑制经济成长，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff说。

这次财政僵局推高了借贷成本，并导致抵押贷款申请和建筑许可推迟。Moody's Analytics首席经济学家Mark Zandi估计，经济蒙受的损失将达200亿美元。

上一次举债上限之争是在2011年，严重影响了消费者信心并推高了美国的借贷成本。美国一度堪称完美的债信评级也因为反复出现的对抗局面而受到影响。在2011年危机后，标准普尔下调美国债信评级，惠誉本周二也警告称，可能下调对美国的评级。

而第三家主要评级机构穆迪周四则表示，将维持美国AAA债信评级。

美国财政僵局的一个潜在正面影响是，它可能促使美联储维持大规模货币刺激政策不变直至明年。一位联储官员表示，此次对峙已削弱了该央行对抗高失业率的能力。

“把发病推后几个月不会解决财政病根，财政问题打击到经济表现，并对我们的未来构成威胁，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示。

分析师表示，国会在过去几年中通过的那些支出削减和增税举措，虽然帮助缩减了预算赤字，但同时推高了失业率。

周三达成的协议维持全面的减支举措，可能在短期内带来更大痛楚。美国国防部和其他一些联邦机构到目前为止受到减支举措的冲击较小，但这些部门的官员表示，在未来数月将进一步缩减支出。(完)

(编译/审校 张涛/郑茵/徐文焰/张若琪)

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