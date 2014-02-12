美官员将美国经济问题归咎于联邦政府不负责任

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透2月11日 - 达拉斯联储总裁费希尔周二表示，财政政策及联邦政府不负责任，正拖累美国经济成长。
费希尔指出，央行增加了货币供给，但财政决策官员尚未提供刺激企业扩大投资的措施，反而将时间浪费在无谓的口舌之争。
“财政政策不仅不是‘美国经济成长之友’，反而是其敌人，”费希尔表示，这段话是出自于为一场在达拉斯举行的国际金融高管会议所准备的讲稿摘录。
“我深信我们经济问题并不在于货币政策，而在于不负责任的联邦政府，其根本无法适当调整财政及监管政策以鼓励企业使用美联储创造的丰富资金，将之用于创造就业和带动经济成长。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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