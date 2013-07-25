美国政府将审查双汇收购Smithfield案的时间延长45天

路透华盛顿7月24日 - 全球最大的猪肉生产商Smithfield FoodsSFD.N周三发表声明称，美国政府已决定将审查中国双汇国际收购Smithfield计划的时间额外延长45天。在声明中，该公司称有信心在2013年下半年完成交易。

总部设在维吉尼亚州的Smithfield在美国25个州和四个国家总共拥有超过46,000名员工。双汇国际以47亿美元收购该公司，将成为中国企业对美国公司的最大收购案。

两家公司于6月向美国外资审议委员会(CFIUS)提交了收购案。CFIUS是审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁的行政机构。

很多交易在30天的初步审查中就获得批准，但也有一些交易的审查需要延长45天。

“Smithfield和双汇国际仍致力于与CFIUS通力合作完成该流程，”Smithfield在一份声明中表示，证实了该公司已收到CFIUS延长审查计划的通知。

“CFIUS的流程是保密的，Smithfield和双汇国际不会对正在进行的流程进一步发表评论。两家公司还是预期交易收购在2013年下半年完成，”该公司补充道。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。