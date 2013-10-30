美国政府为救助通用汽车已亏损97亿美元

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透底特律10月29日 - 据特别督察长(Special InspectorGeneral)周二提交给国会的季度报告称，美国政府在耗费近500亿美元救援通用汽车(GeneralMotors)(GM.N)的计划上，已经亏损97亿美元。
2009年，美国财政部向通用提供495亿美元贷款，换取21亿美元的优先股和60.8%的股权。
从那以后，财政部已经通过若干次出售股票，减少了在通用的股权。根据特别督察长周二的报告，售出这些股票的价格均低于财政部盈亏平衡的价格，因而出现亏损。该督察长负责监管7,000亿美元的不良资产救助计划(TARP)。
财政部已经售出其优先股，并削减所持通用股权至7.3%。截至9月26日的最新数据显示，财政部持有1.013亿通用股票。
美国政府已经表示，计划在2014年4月前出售剩下的通用股票。部分分析师称财政部甚至可能在年底前出售股份。
财政部退出持股，有助于通用摆脱获救援以来被政府控股的名声。这种名声也导致一些分析师把通用汽车公司谑为“官用汽车公司”。(完)
(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。