美国政府为救助通用汽车已亏损97亿美元

路透底特律10月29日 - 据特别督察长(Special InspectorGeneral)周二提交给国会的季度报告称，美国政府在耗费近500亿美元救援通用汽车(GeneralMotors)(GM.N)的计划上，已经亏损97亿美元。

2009年，美国财政部向通用提供495亿美元贷款，换取21亿美元的优先股和60.8%的股权。

从那以后，财政部已经通过若干次出售股票，减少了在通用的股权。根据特别督察长周二的报告，售出这些股票的价格均低于财政部盈亏平衡的价格，因而出现亏损。该督察长负责监管7,000亿美元的不良资产救助计划(TARP)。

财政部已经售出其优先股，并削减所持通用股权至7.3%。截至9月26日的最新数据显示，财政部持有1.013亿通用股票。

美国政府已经表示，计划在2014年4月前出售剩下的通用股票。部分分析师称财政部甚至可能在年底前出售股份。

财政部退出持股，有助于通用摆脱获救援以来被政府控股的名声。这种名声也导致一些分析师把通用汽车公司谑为“官用汽车公司”。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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