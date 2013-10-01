《热点透视》美国政府停摆风险只是债务上限之争的序曲

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 徐文焰

路透华盛顿9月30日 - 美国政府可能即将关门。不过迫使政府停摆的预算僵局并不鲜见，而且很少持续很长时间。更大的问题是国会围绕联邦债务上限议题可能再次出现相持局面。回首2011年，当时即便是出现技术性违约的威胁不太会成真，也引发了市场震荡。

国会议员需要在周一美东时间午夜前延长拨款授权，否则联邦政府运转将开始停顿。然而，共和党坚持把推迟一年实施奥巴马医改法案，作为达成预算协议的附带条件；民主党则不愿把两者挂钩。

美国自1996年以来从未出现政府关门的情况，但在此前的20年间曾有17次停摆的经历。其中持续时间最长的一次也是最近的一次，政府关门了三周。可是根据国会研究服务(Congressional Research Service)，经过通胀调整后，即便是那次停摆也只是造成了约20亿美元的经济损失。与美国国内生产总值(GDP)高达17万亿(兆)美元的总量而言，这点损失不过是九牛一毛。

一个更大的顾虑是债务上限问题。美国财长杰克卢曾表示，到10月中政府的借款需求将突破16.7万亿美元的限额。在2011年，标准普尔500指数在类似的最后期限之前一周内下挫了4%。当几天后标准普尔下调了美国的债信评级之后，股市又重挫了将近7%。

不过那次国会在最后时刻达成协议，避免了事态进一步恶化。据美国国会审计署(GAO)，这种政治边缘政策仅导致美国当年的借贷成本提高了13亿美元。如果共和党在10月真的阻止了提高负债上限，可能最终迫使政府不能履行债务的还本付息，而这恐将极大地撼动全球金融市场，也可能会冲击美国经济。

美国国会迄今为止都能在最后一刻避免金融灾难的发生。但一些议员现在显然认为，在奥巴马医改法案问题上表明立场，比确保美国有钱支付账单能赢得更多选票。投资者到目前为止依然淡定，认为在美国最终违约之前，国会议员的这种心态就会改变。这一看法可能是对的，但眼下的政治极端情况使得这次违约风险似乎更加现实。(完)

(译文审校 李爽)

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