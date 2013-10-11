美企财报季拉开序幕 政府关门和债务僵局抢戏

路透纽约10月10日 - 未来几周投资者在听企业高层介绍业绩时，将特别留意“政府关门”和“债务上限”字眼，并试图判断这场政治僵局会对企业获利有何影响。

本周企业开始陆续公布季度财报。在此之际，美国联邦政府10月1日开始部分关闭，而且有可能拖欠债务。投资者的担心与日俱增，害怕这种局面可能危及本就疲弱的消费支出和经济成长。

企业获利与营收增长也在放缓，令人担忧股票估值。自共和党与总统奥巴马的民主党本月初在财政问题上僵持不下以来，股市不断走低，但距离纪录高点不到3%。

标准普尔500指数.SPX周四收涨2.18%，因众议院共和党人提出了一个避免债务违约的计划。财政部表示，如果国会不能在10月17日之前提高债务上限，将无法支付所有账单。

“目前很难量化具体有多大影响，但(对于经济和企业获利)肯定有负面影响，”Calvert投资管理公司的投资总监Natalie Trunow表示。该公司管理着大约130亿美元资产。

“有些资本支出可能会推迟，有些招聘计划可能搁置，以等待政治僵局得到解决。”

政府关门已经产生一些影响，国防和医疗保健类企业首当其冲，因为他们的政府合同较多。高盛的报告列出了营收至少有20%来自政府的公司名单，其中许多是国防和医保企业。

美国国防部最大的武器供应商之一洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)表示，约2,400名公司员工将无薪休假。政府关门后该公司股价最多跌4.3%，但周四扳回部分跌幅。

联合技术(UTX.N)上周表示，若政府关门持续至第二周，将给最多4,000位雇员放无薪假。但周一国防部召回大多数文职雇员。政府关门期间联合技术股价也跌逾4%，不过周四亦削减跌幅。

健康管理服务商Humana(HUM.N)和Health NetHNT.N均表示，他们向军队家庭提供医保服务的合约面临延期支付。

没有直接合同影响的企业也担心预算僵局，其中包括星巴克(SBUX.O)。该公司执行长Howard Schultz本周呼吁商界领袖采取行动，推动僵持局面的解决。

投资者的最大担忧在于，企业会宣布调降第四季财测，企业的谨慎预测将进一步压制股市今年的涨势。

标普500指数自政府停摆以来下跌1.5%，尽管可能达成妥协方案的迹象带动指数周四扬升，扳回了全部跌幅。该指数自年初以来仍上升18.1%。

“获利不确定性是近期需保持谨慎的一个原因，”BNY Mellon Wealth Management首席投资官Leo Grohowski表示，“我们将密切关注发布财测的公司。”

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目前为止，获利预期受到的影响甚微。汤森路透的数据显示，第四季标普500指数中的企业获利料较上年同期上升10.8%，10月1日时预估为上升10.9%。

而企业第三季获利料仅录得4.2%的增幅。

然而，鉴于美国经济成长尚未升温，很多投资者认为上述第四季预估及2014年的预估均过度乐观。美联储9月将2013年经济成长预估调降至2.0-2.3%区间，并下调了2014年的经济成长预估。

过去四个季度的获利增幅平均为4.1%，而营收平均仅增长了1.3%。

汤森路透的数据显示，2014年获利料增长11.4%，高于2013年的预计增长5.8%。

随着估值上升，投资者密切关注这些数字的变动。当前12个月远期市盈率已经从2013年初的13.1升至13.9，不过从历史水平看仍然略为偏低。

“我们认为，如果GDP成长不能加快，营收目标仍难以达到，即便这些目标被下调，”波士顿Fiduciary Trust的首席投资官Michael Mullaney表示。

美银美林分析师的研究报告显示，如果美国政府关门两周，那么第四季GDP成长率将减少0.5个百分点。他们估计，企业因此而失去的政府方面营收将相当于年度总营收的0.2%。

虽然这个数字并不是很大，但政府关门引发的不确定性还是可能伤及消费者信心。

“如果这开始降低整体消费者信心，那么整体消费将受到影响，”美银美林的股票策略师Dan Suzuki表示。

“这给市场中那些更多依靠消费带动的领域带来了风险，而且我们对这方面的看法已经有点谨慎了。”(完)

(编译/审校 张涛/李爽/王翔琼/杜明霞/郑茵/石冠兰)

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