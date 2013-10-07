美国政府关门的代价正在加码

* 预算与债务上限僵局正在让经济付出代价

* 若经济受挫，美联储可能推迟缩减刺激举措

* 欧洲经济体料将公布工业生产反弹

全球经济主编魏伦(Alan/Wheatley)

路透伦敦10月6日 - 全世界都在关注华盛顿就联邦预算和债务上限问题上的角力，这给人带来的那种恐惧、难以置信而又莫名着迷的感觉就好像目睹一场慢速上演的车祸。

由共和党控制的众议院与民主党人掌控的白宫看法想左。双方都明白，如果财政部在本月稍晚无钱可用，从而令美国面临史无前例的债务违约风险，经济将会遭遇何种打击。

因此他们中的一方肯定会坚持不住而妥协，不是吗？

当然，他们还没有这么做。反对奥巴马医改法案的强硬派共和党人已经阻止了新的拨款授权法案获得通过，从而导致非核心政府部门被迫于10月1日开始关闭。

“我要说，他们这样的作法，让普通美国民众、美国经济、以及在一定程度上而言，让全球经济都付出了极大代价，”Albion金融集团的首席分析师Jason Ware表示。

在媒体报导美国众议院议长贝纳将努力避免政府违约后，哪怕这意味着要去争取民主党的投票，就像他在2011年8月做过的那样，贝纳强调，共和党将继续坚持将削减赤字作为提高债务上限的条件之一。

据美国财政部，美国如果出现违约将带来灾难性后果。美元是全球储备货币，美国的利率也是全球的基准之一。

这就是那些出于谨慎考虑，抛售股票的投资者仍然相信最终将达成协议的原因。

“政府停摆，还能重启。但如果债务违约，那就完蛋了，”Ware说道。

**耻辱榜**

华府政治僵局已经损害到美国的地位--美国决策者将会在本周华盛顿20国集团(G20)财长会议和IMF会议上听到这样的看法。

“最新的政治挫折显示，2011年夏天的闹剧可能重演，美国债务的债权国显然要担心，”中国新华社上周的一篇评论称。

如果不可想象的情况真的发生，美国就将加入耻辱国家的行列。

根据华盛顿的非营利组织全球公共事业基金会(GlobalWorks Foundation)的资料，安哥拉、阿根廷、科特迪瓦、多米尼加共和国、厄瓜多尔、加蓬、希腊、格林纳达、肯尼亚、利比里亚、尼日利亚、巴拉圭、所罗门群岛、委内瑞拉和津巴布韦在过去10年中都曾经违约或进行过债务重组。

若说这场财政灾难还能挽救的话，那就是美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能等待更长时间之后，再缩减每月850亿美元的购债力度。

“如果政府关门对经济的冲击比预想得严重，他们可能进一步推迟(缩减)，”穆迪欧洲经济部门主任Petr Zemcik指出。

**美联储会议记录与财报季**

美联储将财政不确定性，作为促使其上个月意外决定不开始撤回宽松货币政策的原因之一。

美联储9月17-18日政策会议的会议记录将于周三发布，料将为市场了解央行的想法提供新线索。

“即便我们解决了这个问题，它也会削弱经济活动和信心，因而决策者会有更大的余地说他们在12月不会缩减购债，”Albion Financial Group的Ware说。

巴黎银行驻纽约分析师Bricklin Dwyer估算，政府关门两周，将会给GDP成长年率造成最多0.3或0.5个百分点的拖累。他在一份报告中说，市场迄今对这种影响还能接受。

全球经济应对美国动荡的形势至少要比今年年初时要好。

在数据淡静的一周，德国、法国和意大利全都可能公布其8月工业生产反弹。这或强化关于欧元区7-9月当季经济将连续第二个季度成长的预期。

政府关门颇具讽刺性的事情之一，就是美联储暂时无法获得政府数据来帮助其判断经济形势。

本周重量级数据之一将包括10月密西根大学消费者信心指数，分析师预计该指数或下滑。

第三季美国财报季亦将展开。据汤森路透数据，近几周市场获利预估大幅下调，分析师目前预计当季公司获利增速只有4.5%。(完)

(编译 侯向明； 审校 戴素萍)

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