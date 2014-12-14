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时事要闻 | 2014年 12月 15日 星期一 07:40 BJT

美国会批准1.1万亿美元支出议案 化解政府关门威胁

路透华盛顿12月13日 - 美国参议院周六通过1.1万亿美元的支出议案，化解了政府关门的威胁，并确保了多数联邦机构2015年9月前的资金来源。

这项融资方案克服了部分民主党和共和党人企图阻止它通过的障碍。该议案现在将提交给总统奥巴马，将之签署成为法律。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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