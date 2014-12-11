美国民主党对支出法案附带条款提出异议 政府恐面临关门风险

路透华盛顿12月10日 - 美国国会民主党议员周三就一项1.1万亿(兆)美元支出法案中附带的财务及政治宣传条款表示反对，使得美国政府面临可能暂停营运的风险。

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)及其他资深民主党议员提出的异议，让这项融资法案获得通过的机会降低，而要通过法案的最终期限为周四午夜。

共和党正准备将最终期限延后一或两天，好让美国联邦机构在周四午夜之后能继续运营，但他们不愿就法案中多项附带条款进行退让。

佩洛希表示，共和党的措施将会扼杀对接受联邦保险的大型银行业者的衍生品交易限制，而个人捐助全国性政党的金额将可扩大10倍。

“这些条款将对中产阶级家庭及民主实践带来毁灭性影响。我们必须将这些条款从综合法案中剔除，”佩洛希在一份声明稿中指出。

若要在众议院通过这项法案，民主党的支持相当重要，共和党助理和议员们都表示，共和党本身恐怕无法掌握足够的票数来通过这项法案。(完)

(编译 张明钧; 审校 许娜)

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