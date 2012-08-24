无论有无政府法令强制扶持 美国燃料乙醇需求已扎根

路透纽约8月24日电---过去五年,美国政府付给燃料业者数以10亿美元计的补助金,补助业者购买本国生产的玉米乙醇,使玉米乙醇能够在美国汽油供给占有一席之地.

现在变成你得付钱请燃料公司不要买玉米乙醇.

美国半世纪以来最严重的旱灾,重新引爆"要粮食还是燃料"的激烈争辩.畜牧及食品等业者呼吁美国总统奥巴马至少暂时取消一项政府命令,这项命令规定逾三分之一的美国玉米收成用於乙醇生产.奥巴马有三个月的时间作出决定.

专家指出,即使奥巴马暂时不执行可再生燃料标准(Renewable Fuel Standard,RFS),也未必能够释放多少玉米用於食品及畜牧饲料.事实上,除非玉米价格再上涨2美元,或是油价大跌,否则可能根本没什麽差别.

即使没有这项标准,美国三分之一的汽油供给也必须含有乙醇,以符合空气环保规定,主要适用地区在加州及东岸.除了乙醇之外,没有其他可用替代品,能够有效协助汽油清洁燃烧.

更重要的是,比起其他用来提高汽油辛烷值的的添加物,乙醇成本最多可以低出1美元.

"即使因为暂时不实施标准而有所减少,对於燃料产业而言,以乙醇用於加氧仍有经济面诱因,"Valence Group农化事业专家Maureen Cannon称.

五年前,乙醇还是一种需要政府强力补助才能存活、成本相对昂贵的边缘性质燃料,现在已经大不相同,跃居成为具有竞争力的能源来源.

**食品VS燃料**

就在人们意识到美国汽油供给无法轻易割舍乙醇之际,要粮食还是燃料的争辩渐趋白热化.大旱已令玉米产量下降,在短短三个月的时间里把玉米价格抬升逾60%,至每蒲式耳逾8美元的纪录高位.

在愤怒的畜牧业厂商的压力之下,一些州的州长已申请美国环境保护局(Environmental Protection Agency, EPA)取消RFS规定.EPA曾於2008年时拒绝过类似的申请,这次其必需在11月中旬前做出决断.

但取消RFS义务不会改变如下的事实,1990年《清洁空气法案》(1990 Clean Air Act)要求燃料公司在全美人口最为集中的地区销售更清洁的混合燃料-即新配方汽油(RFG)和混合无铅汽油(RBOB).

2007年《可再生燃料法案》(The Renewable Fuels Act)规定使用可再生燃料,乙醇成为了氧化剂之选.生产商被提供每加仑0.45美元的补贴,而且农业州也免征贸易税.

据路透基於美国能源资料协会(EIA)的数据计算,自那时起,每日便有30万桶乙醇用於制造新配方汽油(RFG),而且数量相当稳定.

这相当於今年乙醇产量的三分之一.

理论上看,如果撤销规定,用玉米生产乙醇的情况可能会受到抑制.但从经济角度又有另一番解读.除了极少数的例外情况,乙醇一直比汽油便宜得多,实际上是降低了加油站的汽油成本.

农化事业专家Cannon认为,只有玉米涨至每蒲式耳10美元,同时原油跌破70美元,才能使在汽油中添加乙醇的做法显得成本过高.玉米目前的纪录高位是每蒲式耳8.43-3/4美元,而原油在每桶97美元附近.

根据政府数据,美国炼厂生产烷基化合物的日产能约为125万桶,较20年前的水平高出不到10%.20年来,汽油需求累计增长了近30%.

"我们能够生产并销售辛烷值更高的汽油,但这要付出成本,而且要改变开工率,进一步推升成本,"EIA高级经济学家Tancred Lidderdale表示.(完)

--编译 蔡美珍/王洋/兰秀娟;审校 隋芬

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