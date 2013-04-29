美国政府或在10月才会触及举债上限--智库

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透华盛顿4月26日 - 一政策研究团体周五表示，美国政府可能到10月才会触及举债上限，这给共和党议员创造更多时间逼迫奥巴马政府削减更多支出。
共和党去年12月在上调税率方面对民主党做出让步，后来又与他们合作避免政府关门，自此以后就更加利用债务上限作筹码，来寻求新的预算削减，以及调整税法。
华盛顿的智库Bipartisan Policy Center曾预计，联邦政府将在8月初至9月中旬之间触及国会设定的举债上限。
不过该公司周五在其网站上称，收入强于预期，以及预算削减多于预期，意味着可能到8月中旬至10月中旬才会触及上限。
“10月将是多事之秋，”BPC经济政策主管Steve Bell在一次采访中称，指的是政府在10月有重要应付款项。
若国会没有在举债上限被触及之前上调，政府将不再能举债支付账单，包括债券的利息，使违约风险上升。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 程琳)
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