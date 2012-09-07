美国政府考虑动用原油储备 向专家咨询意见

路透华盛顿9月6日电---美国奥巴马政府官员周四会见了几位原油市场专家.目前白宫考虑再度释出紧急原油储备的意义.如果付诸行动,这次规模可能远大於上次.

这次会谈原定於8月进行,但因夏季休假而推迟.据参与会谈的一名非政府消息人士,本次会谈没有完全围绕战略原油储备议题.

消息人士表示,政府官员没有透露其可能正在制订的动用战略原油储备计划,但他们确实对美国燃料供应日益紧张而感到担忧,并询问专家未来数月能源价格的可能走势.

一些人仍认为,这次会谈显示奥巴马总统有意推进第二次释出美国政府原油供应的进程.

英国原油咨询机构Petroleum Policy Intelligence本周发表的一份报告表示,释出战略原油储备的行动可能在"几天内"推出,但两名参加上述会谈的人士说没有那麽快.

"他们仍处於收集信息的阶段,"一名人士表示.

但指标布兰特原油期货已回升到每桶110美元以上,可能抑制美国与西欧的经济成长,最近几周显而易见,美国政府正在考虑使用战略原油储备来平抑油价.(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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