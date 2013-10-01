美国国会未能化解僵局 政府开始关闭部分运作

路透华盛顿10月1日 - 美国联邦政府周二开始关闭部分运作，为17年以来首次，这可能造成多达100万工作人员进入无薪休假、一些国家公园关闭及部分医疗研究项目暂停。

在国会未能打破政治僵局后，一些联邦机构已被指示缩减服务。这次僵局令人对深陷分歧的国会能否运行最基本的职能提出新的质疑。

在众议院共和党人之前提出打破僵局的方案后，参议院民主党人里德予以拒绝，称民主党不会在政府关闭这种“被抢指着脑袋的情况下”，进行任何正式协商。

美国国会的政治机能失调也引发了新的忧虑，即国会能否在10月中期的最后期限前就上调16.7万亿美元的举债限额达成一致。

着眼于明年国会选举的两党都在努力撇清政府关门的责任。总统奥巴马谴责共和党过于迁就众议院的茶党，并表示政府关门将威胁经济复苏。

致力于明年重新控制参议院的共和党面临的政治风险尤高。调查显示，就像上次政府在1996年关门那次一样，共和党更可能因此受到谴责。

“一些人将受益，另一些将倒霉，”昆尼皮亚克大学民调负责人Peter Brown表示。“这样一来，奥巴马和民主党将获得微弱优势。”

美元周二持稳，尽管美国众多政府机构开始关闭。标普股指期货小升0.2%，延续稍早走势，美国公债期货下滑5个跳动点。

大部分亚洲市场周二走高。

**政治分化**

奥巴马拒绝就共和党的要求进行谈判，并警告称政府停摆将“阻碍我们的经济运转”。

一些政府机构和国家公园将关门，但用于国家安全及公共安全相关的基本职能的支出将继续，包括美国军队的费用。

尚不清楚政府关闭将持续多长时间，没有明确计划来打破僵局。参议院周二计划休会至1330GMT，届时民主党议员料正式否决众议院最新的政府拨款议案。

国会解决分歧之前，政府将会一直保持关门状态，时间可能是几天或数月。但冲突有可能蔓延至更为关键的对联邦政府借款上限的纷争。

如果不能提高16.7万亿(兆)美元的债务上限，则美国可能被迫在部分支付义务方面违约，这恐将沉重打击经济并冲击全球市场。(完)

(编译 王兴亚；审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。