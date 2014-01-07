美国大学毕业生现今就业形势更加严峻--报告

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透华盛顿1月6日 -纽约联邦储备银行一项分析报告显示，较过去20年相比，新近美国大学毕业生面临了更严峻的就业市场，造成他们找不到工作，或者从事较同侪低薪的工作。
周一公布的这份报告，分析了超过20年的数据，结果发现，尽管大学毕业生进入职场通常需要花一些时间，但现今的毕业生处境更加艰钜，许多人会从事学历要求较低的低薪工作，甚至是兼职工作。
“并不清楚这些趋势是否代表劳动市场的结构性改变，或是21世纪头10年两度衰退及失业复苏带来的结果，”该报告称。
尽管美国失业率在11月降至五年低点7%，但大学毕业生所面临的是仍旧脆弱且远不及衰退前水准的经济景况。
然而，报告作者称，新进大学毕业生失业情况偏高，并非否定大学教育价值的理由。
美国劳工统计局预估，需要高等以上学历的工作机会会在2022年前加速成长。拥有高等以上学历的劳工，2012年薪资中值为57,770美元，而持中学学历劳工的薪资中值为27,670美元。(完)
(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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