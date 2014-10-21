分析：今年美国粮食虽丰收 但预计不会带来出口销售热潮

路透芝加哥10月20日 - 美国历史上空前的丰产年已带动谷物价格跌至四年低点，这通常意味着，美国作为全球最大粮食出口国，也将迎来出口销售的高潮。但今年的情况并非如此。

像乌克兰和俄罗斯这样的新老对手今年也获丰收，他们正利用美元走强的机会夺取更大的市场份额。由于进口国自身的产量提高，全球整体粮食出口市场规模正在减小。

另外由于国内运输系统拥堵，带动铁路与航运费用高涨，将堆积如山的谷物运至港口，实在是代价不菲。因此，农户从出口商那里拿到的货款减少，许多农户更愿意持有作物，希冀美国的竞争对手最终耗尽库存，增加对美国谷物的购买。

“我们将收割这些作物，然后储存起来，静待出口增加，”Iowa Corn Growers总裁Jerry Mohr称；该公司在艾奥瓦州达文波特市附近种植1,100英亩玉米和大豆。

Mohr将作物运到附近的密西西比河沿岸仓库，然后装船运往墨西哥湾的出口码头。他预计未来几周谷物价格将下跌，届时大量作物将充斥于运输途中。

“这里将有太多玉米，到时会没地方放，”他称。

通过铁路运输原油的需求猛增，导致铁路运力不足，每百吨铁路运输成本从一年前的200-300美元，涨至本收割季的约5,000美元左右。今年部分地区收割季的船运费用也触及纪录高位。

“以前农业还从未支付过这么高的运价，”荷兰合作银行分析师Stephen Nicholson称；荷兰合作银行是一家主要的农业贷款机构。

由于美国在全球出口市场的份额萎缩，分析师预计由此导致的供应积压将意味着，明年美国会种植更多大豆，减少玉米和小麦的种植。而这将加剧全球谷物贸易格局的变化，黑海地区将继续在全球谷物市场中发挥积极作用。

未能出口的大量谷物在国内市场很难消化，将严重冲击农业经济，从耕地价值到农用机械销售的各个环节都将承受压力。

据美国农业部数据，美国最大现货作物--玉米在本作物季的出口料将下降9%至17.5亿蒲式耳。海外粮食丰收将使全球玉米进口减少8%，至44亿蒲式耳。

据路透数据，美国墨西哥湾的玉米价格目前较乌克兰和巴西巴拉那瓜港口的玉米价格每吨高约12美元，较阿根廷玉米出口价格高出17美元。而从美国出口的海运费并没有便宜到足以抵消上述价差。

由于中国需求渐增和生物燃料行业不断扩张，农产品价格多年居于高位，激励全球农户种植更多作物并投资相关运输基础设施。

谷物和大豆出口成本图表：link.reuters.com/fuv23w

美国谷物出口图表：link.reuters.com/vex23w

谷物分析师称，巴西、乌克兰和其他黑海生产国在明年2、3月前将开始耗尽玉米供应，给了美国生产商重回竞争舞台的机会。

“我认为到1、2、3月需求仍将稳定，但不会出现让我们吃惊的情况，”一位拒绝具名的美国小麦出口商称，“这仍是黑海及欧洲谷物价格低廉的效果。”

美国的玉米、大豆和小麦总出口本季料仅占全球贸易量的30%，这是非乾旱年份的历史最低水平。

**农田价值和设备销售受波及**

谷物价格低迷也已经导致农田价值暂停上涨，同时农用设备销售大降，使得这个市场的领导者Deere & Co关停数家工厂，并解雇1,000名员工。

小麦的情形也类似。即便美国今年国内小麦产量下滑5%至20.4亿蒲式耳，美国农业部仍预计明年6月的季末库存将增长11%。

“乌克兰、巴西和阿根廷的玉米价格都比我们便宜，俄罗斯和其他地区的小麦也比我们廉价，”市场顾问公司AgResource主管Dan Basse称。

“我们认为，美国农业部的玉米出口预估可能高了1-1.5亿蒲式耳，而小麦出口预估则高了2,500万蒲式耳。”

美国农业部预计，本季小麦出口将下滑21%至9.25亿蒲式耳，为五年来最低。

美国农业部预计大豆出口增加3%至17亿蒲式耳，主要受助于中国大量购买食用油和大豆饲料，但美国大豆季末库存料将增长近400%。

这次库存增加，部分是由于巴西今年再度录得庞大出口，另外也是因为中国自身亦在提高库存。过去两年，巴西出口增加了30%。

“我认为，这更多是竞争性库存供应充足的问题，而非我们创纪录的产量和大规模的潜在出口盈余，”经纪商RJ O’Brien旗下大宗商品研究副总裁Rich Feltes称。(完)

(编译 于春红/朱晓军；审校 郑茵/许娜)

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