美国财长与希腊总理通话 表示希望重启谈判解决危机

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿7月6日 - 据美国财政部发言人表示，美国财政部长雅各布·卢周一与希腊总理齐普拉斯及财长察卡洛托斯进行了电话沟通，雅各布·卢称美国希望希腊与其他各方重启谈判以解决债务问题。
美国财政部声明称，雅各布·卢表示，希望这样的结果“让希腊能够开展艰难但必要的财政和结构性改革，恢复经济增长，在欧元区内实现债务可持续。”声明还称，雅各布·卢提出未来几天要保持密切联系。
此前一天，希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。
德国总理梅克尔以及法国总统奥朗德称，希腊如果想要确保与债权人达成改革换金援协议，从而避免被迫脱离欧元区，就必须迅速行动。
白宫表示，美国总统奥巴马周一与奥朗德通话讨论希腊局势，双方都认为希腊在欧元区之内找到恢复改革与经济成长的道路非常重要。
奥巴马政府认为希腊崩溃不会给美国经济造成重大损害。
要求匿名的资深美国财政部官员上周对记者称，其中一个风险是希腊局势将打击欧洲经济，而欧洲是美国的主要贸易伙伴。(完)
(编译 孙国玉/张涛；审校 徐文焰/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。