版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 7日 星期二 10:18 BJT

美国财长与希腊总理通话 表示希望重启谈判解决危机

路透华盛顿7月6日 - 据美国财政部发言人表示，美国财政部长雅各布·卢周一与希腊总理齐普拉斯及财长察卡洛托斯进行了电话沟通，雅各布·卢称美国希望希腊与其他各方重启谈判以解决债务问题。

美国财政部声明称，雅各布·卢表示，希望这样的结果“让希腊能够开展艰难但必要的财政和结构性改革，恢复经济增长，在欧元区内实现债务可持续。”声明还称，雅各布·卢提出未来几天要保持密切联系。

此前一天，希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。

德国总理梅克尔以及法国总统奥朗德称，希腊如果想要确保与债权人达成改革换金援协议，从而避免被迫脱离欧元区，就必须迅速行动。

白宫表示，美国总统奥巴马周一与奥朗德通话讨论希腊局势，双方都认为希腊在欧元区之内找到恢复改革与经济成长的道路非常重要。

奥巴马政府认为希腊崩溃不会给美国经济造成重大损害。

要求匿名的资深美国财政部官员上周对记者称，其中一个风险是希腊局势将打击欧洲经济，而欧洲是美国的主要贸易伙伴。(完)

(编译 孙国玉/张涛；审校　徐文焰/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐