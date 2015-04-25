美国企业支出下降拖累美元走软 希腊忧虑打压欧元回落

路透纽约4月24日 - 美元周五走软，因数据显示3月美国企业支出计划连降第七个月，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息的理由减少。

欧元兑美元从两周高位回落，之前欧元区财长告诉希腊，在制订出全面改革计划前，不会向该国提供进一步援助。

美国商务部称，上月扣除飞机的非国防资本财订单回落0.5%，2月修正后为急跌2.2%。一项路透调查显示，经济学家预期上月核心资本财订单增加0.3%。

之前公布的美国零售、就业和房屋开工数据也乏善可陈，暗示成长动能不够强劲，可能促使美联储推迟至今年晚些时候后才升息。

“数据导致对美国经济表现的忧虑升温，并加大美元面临的压力，美元在过去一个月承压，”Mizuho驻纽约的汇市策略师Sireen Haraji表示，“市场担忧这可能会导致美联储推迟政策正常化。”

耐久财订单数据公布后，美元指数触及近三周低位，最新回落0.4%，本周跌幅达0.6%。

美元兑日圆最新跌0.6%，报118.87日圆。

英镑兑美元上扬0.75%，报1.5172美元，之前触及五周高位，尽管市场认为，下月英国大选前的不确定性给英镑带来的风险与日俱增。

欧元兑美元尾盘上扬0.40%，报1.0866美元，盘中触及两周高位1.09美元，因对希腊获取进一步援助的努力取得进展的希望破灭。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊需制定一系列改革计划才能获得贷款，他还指出，希腊政府需加快行动步伐，欧元区部长将在5月11日举行的下次会议上评估所取得的进展。

另外，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，尽管与希腊的磋商取得一些进展，但距离达成协议还很遥远。(完)

(编译 母红; 审校)

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