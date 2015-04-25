美国企业支出下降拖累美元走软 希腊忧虑打压欧元回落

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月24日 - 美元周五走软，因数据显示3月美国企业支出计划连降第七个月，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息的理由减少。
欧元兑美元从两周高位回落，之前欧元区财长告诉希腊，在制订出全面改革计划前，不会向该国提供进一步援助。
美国商务部称，上月扣除飞机的非国防资本财订单回落0.5%，2月修正后为急跌2.2%。一项路透调查显示，经济学家预期上月核心资本财订单增加0.3%。
之前公布的美国零售、就业和房屋开工数据也乏善可陈，暗示成长动能不够强劲，可能促使美联储推迟至今年晚些时候后才升息。
“数据导致对美国经济表现的忧虑升温，并加大美元面临的压力，美元在过去一个月承压，”Mizuho驻纽约的汇市策略师Sireen Haraji表示，“市场担忧这可能会导致美联储推迟政策正常化。”
耐久财订单数据公布后，美元指数触及近三周低位，最新回落0.4%，本周跌幅达0.6%。
美元兑日圆最新跌0.6%，报118.87日圆。
英镑兑美元上扬0.75%，报1.5172美元，之前触及五周高位，尽管市场认为，下月英国大选前的不确定性给英镑带来的风险与日俱增。
欧元兑美元尾盘上扬0.40%，报1.0866美元，盘中触及两周高位1.09美元，因对希腊获取进一步援助的努力取得进展的希望破灭。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊需制定一系列改革计划才能获得贷款，他还指出，希腊政府需加快行动步伐，欧元区部长将在5月11日举行的下次会议上评估所取得的进展。
另外，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，尽管与希腊的磋商取得一些进展，但距离达成协议还很遥远。(完)
(编译 母红; 审校)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。