综述：美国警告G7若达不成希腊债务协议 全球经济将出状况

路透德国德累斯顿5月29日 - 美国周五警告指出，如果希腊和债权人错过6月避开债务违约的最后期限，全球经济有可能发生状况。

德国则表示，希腊债务协商没有突破的迹象。

希腊政府正在设法偿还下个月到期的贷款，而希腊与欧盟伙伴国之间的债务僵局盖过了七国集团(G7)首脑峰会的风头，这次G7会议的目的是为了寻找能令全球经济恢复强劲增长的办法。

美国财长杰克卢重申警告称，不要忽视希腊退出欧元区对全球稳定构成的风险，即便希腊的多数债务已不再是由商业银行持有。

“就在全球需要更高的稳定性和确定性的关口，这方面却有着很大的不确定性，”杰克卢在G7会议后对记者说。

按规定，希腊须在下周五向IMF偿还3亿欧元，不过IMF已表示，还款最后期限可以推后至6月的更晚日期。

6月30日那天，对希腊的援助计划将到期，这意味着它将无法像现在这样获得援助资金来源。

杰克卢称，时间很宝贵。“从1月到现在，有太多的时间都在做无用功，”他说。

他呼吁双方快速就协议的框架条款达成一致，以避免在最后时刻在艰难的细节问题上谈崩：“我认为，把事情拖到最后期限的前一两天，只会招来意外状况。”

希腊官员本周早前表示，他们接近达成框架协议。但这个说法很快被欧元区国家和IMF的高级官员否认。

**预算问题**

为了努力显示希腊问题并非这次G7峰会的主要议题，G7官员称，他们还讨论了最终摆脱2007-09年金融危机的办法。

加拿大和德国再次呼吁各国集中精力降低预算赤字，他们认为这是使经济恢复增长的最佳办法。

但美国表示，主要经济体应当考虑使用财政政策支持经济增长，避免通缩，突显了决策官员对撙节措施和公共支出益处的看法长期存在的分歧。

G7称，中国在推动人民币加入IMF货币篮子的努力取得进展。这将是对中国全球经济影响力的认可。但德国称，人民币今年不大可能加入IMF货币篮子。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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