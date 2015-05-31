综述：美国警告G7若达不成希腊债务协议 全球经济将出状况

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透德国德累斯顿5月29日 - 美国周五警告指出，如果希腊和债权人错过6月避开债务违约的最后期限，全球经济有可能发生状况。
德国则表示，希腊债务协商没有突破的迹象。
希腊政府正在设法偿还下个月到期的贷款，而希腊与欧盟伙伴国之间的债务僵局盖过了七国集团(G7)首脑峰会的风头，这次G7会议的目的是为了寻找能令全球经济恢复强劲增长的办法。
美国财长杰克卢重申警告称，不要忽视希腊退出欧元区对全球稳定构成的风险，即便希腊的多数债务已不再是由商业银行持有。
“就在全球需要更高的稳定性和确定性的关口，这方面却有着很大的不确定性，”杰克卢在G7会议后对记者说。
按规定，希腊须在下周五向IMF偿还3亿欧元，不过IMF已表示，还款最后期限可以推后至6月的更晚日期。
6月30日那天，对希腊的援助计划将到期，这意味着它将无法像现在这样获得援助资金来源。
杰克卢称，时间很宝贵。“从1月到现在，有太多的时间都在做无用功，”他说。
他呼吁双方快速就协议的框架条款达成一致，以避免在最后时刻在艰难的细节问题上谈崩：“我认为，把事情拖到最后期限的前一两天，只会招来意外状况。”
希腊官员本周早前表示，他们接近达成框架协议。但这个说法很快被欧元区国家和IMF的高级官员否认。
**预算问题**
为了努力显示希腊问题并非这次G7峰会的主要议题，G7官员称，他们还讨论了最终摆脱2007-09年金融危机的办法。
加拿大和德国再次呼吁各国集中精力降低预算赤字，他们认为这是使经济恢复增长的最佳办法。
但美国表示，主要经济体应当考虑使用财政政策支持经济增长，避免通缩，突显了决策官员对撙节措施和公共支出益处的看法长期存在的分歧。
G7称，中国在推动人民币加入IMF货币篮子的努力取得进展。这将是对中国全球经济影响力的认可。但德国称，人民币今年不大可能加入IMF货币篮子。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”