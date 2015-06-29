美国敦促欧洲与IMF拿出计划 以使希腊留在欧元区

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿6月28日 - 美国高官周末试图帮助解决希腊财政困境，美方敦促欧洲和国际货币基金组织(IMF)拿出复苏计划，以使希腊留在欧元区。
在周六分别致电IMF总裁拉加德以及德法财长时，美国财政部长雅各布·卢敦促他们“找出持久解决方案，使希腊在欧元区内迈向改革之路并出现经济复苏，”美国财政部周日声明在谈及这些电话时称。
雅各布·卢称，在希腊7月5日就纾困条款举行公投前，“所有各方继续寻求解决方案非常重要，其中包括可能对希腊减免债务的谈判，”
财政部声明称，雅各布·卢还强调了希腊有必要接受“艰难的措施，以与债权人达成务实的妥协”。
美国总统奥巴马周日致电德国总理梅克尔，讨论了希腊情势。
白宫声明称，“两位领导人一致认为，非常重要的是尽最大努力使希腊在欧元区内恢复改革和经济成长，“
“两位领导人确认，各自的经济团队正在密切关注情势并将保持密切接触。”(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。