美国敦促欧洲与IMF拿出计划 以使希腊留在欧元区

路透华盛顿6月28日 - 美国高官周末试图帮助解决希腊财政困境，美方敦促欧洲和国际货币基金组织(IMF)拿出复苏计划，以使希腊留在欧元区。

在周六分别致电IMF总裁拉加德以及德法财长时，美国财政部长雅各布·卢敦促他们“找出持久解决方案，使希腊在欧元区内迈向改革之路并出现经济复苏，”美国财政部周日声明在谈及这些电话时称。

雅各布·卢称，在希腊7月5日就纾困条款举行公投前，“所有各方继续寻求解决方案非常重要，其中包括可能对希腊减免债务的谈判，”

财政部声明称，雅各布·卢还强调了希腊有必要接受“艰难的措施，以与债权人达成务实的妥协”。

美国总统奥巴马周日致电德国总理梅克尔，讨论了希腊情势。

白宫声明称，“两位领导人一致认为，非常重要的是尽最大努力使希腊在欧元区内恢复改革和经济成长，“

“两位领导人确认，各自的经济团队正在密切关注情势并将保持密切接触。”(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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