综述：美国第四季经济增长放缓 但前景依然看好

美国纽交所内悬挂的美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿2月27日 - 美国第四季经济增长率降幅比最初的估计更大，因为企业库存仅温和增加，而且贸易逆差扩大；不过内需强劲点亮经济前景。

美国商务部周五公布的数据显示，第四季国内生产总值(GDP)增长环比年率修正为2.2%，低于上个月公布的初值2.6%。第三季经济增长5%。

由于库存过剩的威胁已经消退，第一季经济可望加速增长。然而2月的异常严寒和暴雪天气，加之油气钻探活动减少，有可能限制经济扩张步伐。

“经济增长的构成要素看起来大有改善，可望展现强劲的季度表现。第一季经济仍在好转当中，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet指出。

第四季企业库存增加884亿美元，远低于政府上个月初估的1,131亿美元。

这令库存对GDP增幅的贡献从初值的0.8个百分点骤降至0.1个百分点。

库存增长温和，不过与此同时消费支出创下2006年初以来最快增速。

就业市场趋紧和汽油价格回落，令美国家庭对经济前景抱有乐观看法，因此今年消费支出或将维持在较高水平。

另一份报告显示，密西根大学2月消费者信心指数终值为95.4，高于初值93.6。虽然该数值不及1月的98.1，但仍是2007年1月以来的第二高。

“消费者更加信心满满，或将增加在大件物品等非必需品方面的支出；展望未来，我们预计消费支出...将超越2014年，”IHS Global Insight分析师Kristin Reynolds表示。

第一季经济增长率预估区间目前介于2.4%-3%。

美国股市几无变动，公债价格则走升。美元指数持稳。

**消费支出强劲**

第四季消费支出增幅被下修0.1个百分点，至4.2%，仍是2006年第一季以来的最快增速。消费支出占据美国经济活动逾三分之二比重。

企业投资状况并不像先前公布的那么疲弱，设备支出修正为增长0.9%，先前公布为下降1.9%。这又是一项经济利好因素。

智力产品支出增幅创下2000年初以来最高。所有迹象均说明，第一季企业投资加速；周四出炉的数据还显示，1月支出意愿在此前连降四个月后出现反弹。

不过油价下滑抑制了钻探活动。这一影响尚未体现在数据中。

周五出炉的另一份报告显示，2月中西部地区制造业活动降至2009年7月以来最低水平。这可能是因为恶劣天气和西海岸港口旷日持久的劳资纠纷的打击。

商务部数据显示，第四季出口增长3.2%，为连续第三个季度增幅高于3%；初值为增长2.8%。

内需强劲推动第四季进口增幅高于最初估计，导致贸易逆差扩大，进而拖累GDP增幅缩小1.15个百分点，初值为减少1.02个百分点。

尽管消费火热，通胀压力仍不明显，个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.4%，为2009年初以来的最低，初值为下降0.5%。

扣除食品和能源的核心PCE物价指数仍为增长1.1%，为2013年第二季以来最低。

低通胀环境意味着，美联储不急于将利率从近零水准调升。

第四季住房建筑支出被下修，而政府支出并不如初值显示的那么疲弱。

就业岗位大增今年料将提振楼市。全美不动产协会(NAR)周五发布的报告称，1月成屋待完成销售指数较前月增长1.7%，达到一年半以来最高水平。

美国第四季GDP图表： link.reuters.com/guw34t

美国消费者信心图表： link.reuters.com/hem86v

美国成屋待完成销售图表： link.reuters.com/gyh52w (完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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