综述：美国经济数据走软 暗示第二季经济成长温和

路透华盛顿4月23日 - 美国上周初请失业金人口连续第三周小幅上升，但就业市场仍然保持动能稳健的基本趋势。

不过请领失业金人口增加，以及周四公布的其他数据显示，3月新屋销售下降且本月制造业活动低迷，均可能加深对美国经济能否从年初的疲势中强劲反弹的担忧。

受到严寒、全球需求疲弱和现已解决的西海岸港口劳资纠纷影响，美国经济增长大幅减速。经济活动还受到美元升值和能源价格下跌的抑制，后者打压了国内石油生产。

劳工部公布，4月18日止当周经季节调整的初请失业金人口增加1,000人，至29.5万。虽然小幅上升，但初请失业金人口连续第七周低于30万大关，符合就业市场不断改善的状况。

“整体而言，请领失业金的人数仍偏低，这与劳动市场良好情况一致，”摩根大通分析师Michael Feroli表示。

美股收高，因油价上涨抵销了宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)等大型企业令人失望的财报。宝洁公布营收降幅远大于预期。

美国政府公债价格上涨；美元指数则下跌。

上周请领失业金数据落在政府4月非农就业报告调查时期之内。上周初请失业金人数四周均值增加1,750人至284,500人。该四周均值数据被视为更能衡量劳动市场趋势，因其消弭了每周的波动。

**天气相关的疲弱**

在3月和4月调查期间，初请失业金人数四周均值减少了20,750人，表明就业增长加速。

3月非农就业岗位增幅大幅放缓，仅增加12.6万个，结束了连续12个月增幅超过20万个的情况。但由于疲弱表现主要集中在对天气敏感的休闲和建筑业，分析师淡然看待该数据。

“初请失业金人数的趋势...继续让人印象深刻，与令人失望的3月非农就业报告正相反，说明通过那一份报告给就业市场状况下结论可能太草率，”法国巴黎银行驻纽约分析师Derek Lindsey表示。

美联储官员曾表示，要看到劳动力市场进一步好转后才会升息。第一季初经济增长不振，令6月升息机率降低。

另一份商务部公布的报告显示，3月经季节调整的新屋销售大降11.4%，年率为48.1万户。

这是2013年7月以来最大降幅，此前三个月都大幅上升，且2月销售被上修至七年最高水平。

新屋销售占市场的8.5%，较上年同期增长19.4%。

“若回过头看，就会发现新房销售比去年同期大幅增加，趋势向好。我们还发现供应增加，在春季购房旺季开始之际，这将有利消费者，”Quicken Loans副总裁Bill Banfield表示。

在就业市场好转以及政府对首次置业者放宽信贷条件的支持下，楼市前景仍乐观。

周三公布数据显示，3月成屋销售触及18个月高位，上周住房贷款申请亦触及2013年6月以来最高。

此外，金融数据公司Markit公布报告显示，4月初制造业活动放缓，但仍处扩张状态。制造商称出口订单下降，并将之归咎于美元升值和欧洲需求疲弱。

初请失业金数据图表： link.reuters.com/dah52w

美国新屋销售： link.reuters.com/zex62w

Markit采购经理人指数初值： link.reuters.com/kaq96v

(完)

(编译 张荻/戴素萍/王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/张若琪/许娜)

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