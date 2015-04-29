美国第一季经济增速大幅放缓 受天候及能源价格下滑拖累

路透华盛顿4月29日 - 美国第一季经济增速放缓情况大于预期，因恶劣天候影响消费者支出，油价疲软令能源企业削减支出，但有迹象显示目前经济活动正在回暖。

美国商务部周三公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅为成长0.2%。这远低于去年第四季的成长2.2%，且创一年来最低增速。

美国政府指出，强势美元及西岸港口劳资纠纷，亦打击成长率。

接受路透调查访问的分析师原预估第一季GDP环比年率为成长1.0%。由于天气及港口纠纷均为短暂性质，这项成长数据应该不能完全反映美国经济力道。

消费者支出受天气因素的影响至为明显。第一季消费者支出增幅从去年第四季的4.4%放缓至1.9%，为一年来最低。

但消费者支出增幅大幅放缓之际，由于汽油价格大跌，使家庭储蓄增加。消费者储蓄从第四季的6,034亿美元增至7,278亿美元。

建筑领域也受到天气的打压；与此同时，能源价格下降也影响国内石油产量，损及企业投资。

美元走强和西岸港口纠纷都打击贸易。贸易因素对第一季GDP增幅削减1.25个百分点。美元兑美国主要贸易伙伴货币第一季走强4.5%。

预计未来几季美元仍是经济的一项阻力。经济分析师预期汇率因素今年将使经济增幅少掉0.6个百分点。(完)

(编译/审校 蔡美珍/张若琪)

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