综述：美国经济首季小幅萎缩 但在第二季恢复成长

路透华盛顿6月24日 - 美国经济首季萎缩，但幅度小于前值，受累于恶劣天气、美元走强，能源行业削减支出和西海岸港口营运受扰等因素。

不过，经济在第二季恢复成长，因多年难遇的大雪和港口营运受扰等暂时性拖累消退。零售商报告，5月销售强劲，雇主增加招聘。楼市状况也在逐步改善。

美国商务部周三报告，国内生产总值(GDP)年率首季萎缩0.2%，上月公布的前值为萎缩0.7%。

消费者支出增幅远强于初估值是导致GDP被上修的主要因素之一。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二，首季增幅被上修至2.1%，上月公布的前值为增长1.8%。

首季个人储蓄大幅增加，增幅约为7,202亿美元，因美国就业人口增加，消费者支出可能在第二季加速增长。房价上涨导致美国家庭财富不断增加，这也可能提振消费者支出。

尽管出口增长被上修，但被进口增幅被上修所抵消，使美国仍存在巨大的贸易赤字，给GDP造成近两个百分点的拖累。

首季GDP终值与分析师的预期一致。

数据公布后，美国公债价格上涨，美元基本持稳。美国股市早盘微跌。

**潜在力道**

去年第四季美国经济扩张2.2%。

但GDP首季萎缩并未反映美国经济的真实体质。包括旧金山联储工作人员在内的经济学家称，美国政府用于消减数据季节性波动的模型有问题，这是导致GDP萎缩的原因之一。

美国政府上月表示，已意识到可能存在的问题，正在着手解决，将在7月公布GDP年度修正值时加以改正。

从收入方面衡量，经济首季扩张1.9%，前值为扩张1.4%。一项衡量国内需求增长的指标被上修0.4个百分点，至增长1.2%。

分析师估计，2月多年难遇的大雪至少给经济成长造成了一个百分点的拖累。

设备支出增长基本持平。企业投资支出因美元走强和能源价格下跌而受创。

首季企业库存规模略高于前值，这可能意味着企业在第二季增加库存的动力不大。

首季库存总价值被上修至增加995亿美元，前值为增加950亿美元。因此，库存对GDP的贡献为0.45个百分点，前值为0.33个百分点。

第二季库存可能拖累GDP成长。

首季企业税后获利被小幅下修，因美元走强导致跨国企业获利缩水。在对库存价值和资本支出进行调整后，企业税后获利被修正至下降8.8%，前值为下降8.7%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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