综述：美国消费者支出强劲增长 提振经济成长前景

路透华盛顿6月25日 - 美国5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

不过周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人口小幅增加，但请领失业金数据的潜在趋势显示，就业市场供应正日趋紧张。

经济不断增强，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今年升息，尽管通胀仍然远低于联储设定的2%的目标。很多分析师预计联储会在9月升息。

“这对第二季成长和今年下半年经济活动的整体势头而言是个好兆头，且巩固了第二季升息的可能性，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

美国商务部表示，5月消费者支出增长0.9%，为2009年8月以来最大增幅，4月增幅为0.1%。

5月消费者支出强劲增长表明，家庭最终开始使用汽油价格下跌带来的外财。5月公布的经济数据多数表现稳健。

今日的数据再次表明，在恶劣天气、港口营运受扰和美元走强等因素拖累经济活动首季萎缩0.2%后，美国经济第二季开始加速成长。

从就业市场到楼市，5月的经济数据都很利好。即便是因美元持续走强和能源价格回落而受创的制造业也显示出企稳的迹象。

尽管周四的一项数据显示，6月服务业活动的热度有所降温，但企业仍认为经济状况正在改善。

分析师之前曾预计，上月消费者支出增长0.7%。

数据公布后，美国股市上涨，长期美国公债价格护落，美元指数基本持稳。

**就以市场供应日趋紧张**

上月诸如汽车等耐久商品的支出跳增2.2%，公用事业等服务性支出增长0.3%。

经通胀调整后，上月消费者支出增长0.6%，为去年8月以来最大增幅，4月为持平。

实际消费支出增加促使巴克莱的分析师将第二季GDP增长年率预估上调0.1个百分点，至3.1%。

5月个人所得增加0.5%，与4月增幅一致。个人所得因就业市场供应吃紧，并开始带动薪资增长而受到提振。

另外，劳工部报告称，截至6月20日当周，初请失业金人口增加3,000人，经季节性调整后为27.1万人。

但初请失业金人口连续第16周处于就业市场荣枯分水岭30万关口之下。初请失业金人口四周移动均值上周下降，该指标消除了周与周之间的波动，能更准确地反映就业市场状况。

就业市场改善可能提振民众对经济的信心，鼓励美国家庭动用因汽油价格下跌而增加的储蓄。

上月储蓄率从4月的5.4%降至5.1%，但仍处于高位。储蓄率下降的同时薪资增长，表明今年剩余时间消费者将有更多资金用于支出。

“就业市场供应吃紧，薪资和收入稳健增长，因此，我们应预计消费者支出将扶助带领经济前行，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

尽管消费者支出增加，但上月通胀压力仍然较低。个人消费支出(PCE)物价指数5月较前月增长0.3%，4月为持平。

5月个人消费支出(PCE)物价指数同比仅增长0.2%。

扣除食品和能源的核心PCE物价指数上月小涨0.1%，与4月涨幅一致。同比增长1.2%，为2014年2月以来最小涨幅。(完)

(编译 母红；审校 李军)

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