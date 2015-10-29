综述：美国第三季经济增长料减速 但库存拖累只是暂时问题

美国纽交所大楼外悬挂的美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿10月29日 - 美国第三季经济增长可能急刹车，因企业减少补充库存，以清理过剩的库存，但国内需求稳健，料支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月升息。

根据路透对分析师的访查，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长1.6%，增速较第二季的3.9%大幅下滑。但周三数据显示美国9月商品贸易逆差低于预期后，第三季GDP表现可能更好。

美国商务部周三公布，9月商品贸易收支初值为逆差586亿美元，较8月的672亿美元缩窄。此后，很多分析师上调第三季GDP预估。分析师现在预计，贸易收支对第三季GDP的拖累仅为0.1个百分点，远低于此前预估的约0.8个百分点。

第三季GDP增长预估最多上调0.4个百分点，至2.0%，但仍远低于第二季的3.9%。

美国商务部将于周四1230 GMT公布第三季GDP初值。

鉴于库存造成的拖累可能只是暂时的，分析师敦促不要对增长减速过度解读。

“数据不会太好看，但从美联储的角度讲，这对政策的影响并不是太大。他们将忽略GDP的疲弱表现，因为这是受库存影响，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。

美联储周三称美国经济在“温和”扩张，并直接提到下次政策会议，使得12月加息成为可能。美联储自2008年12月就维持利率在近零水准。

自2007-2009年经济衰退结束后，美国经济都难以支撑更快增速，平均年增速未能突破2.5%。

第三季企业料增加410-570亿美元库存，远低于第二季的1,135亿美元。分析师估计，库存增加规模这么小，将对第三季GDP增速至少构成1.5个百分点的拖累。

鉴于美元强劲打压出口并刺激进口，所以贸易料也是拖累经济成长的一个因素，不过影响不大。贸易料至少对GDP增速构成0.1个百分点的拖累。

**消费者将成为救星**

但库存及贸易的窘境，可望由消费者来解围，消费者正享受着汽油价格更低、楼市及就业场走强的顺风。

第三季消费者支出增速预计将约为3.4%，第二季增速为3.6%。一项不计入贸易、库存及政府支出的民间国内需求衡量指标，预计已以稳健脚步上升。

“经济在整个夏季维持强劲基本动能。这暗示第三季的疲软将只是暂时歇息，当前季度将再现强劲增长，”UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz说。

能源业进行中的减支行动预计也已有损经济成长。油价大跌已导致油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和 Halliburton (HAL.N)削减投资。

斯伦贝谢本月表示，预期在2017年之前需求不会复苏，并预计2016年探勘及生产支出将再下滑。

尽管内需强劲，但因强势美元和汽油价格较便宜，通胀可能仍然表现平淡。预计扣除食品及能源成本的物价指数将以1.4%的速度攀升，低于第二季的1.9%增速。(完)