美国成长受到美元走强和油价下跌的阻碍－美联储褐皮书

路透华盛顿1月13日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从去年11月底到今年1月初，美国经济持续给出好坏不一的信号，就业市场和消费支出的改善抵消了美元走强和油价下挫带来的拖累。

美联储褐皮书称，在12个联储地区中有九个经济活动扩张。褐皮书是根据从全国收集来的企业活动信息编辑而成的。

波士顿联储认为该地区经济活动强劲，而纽约和堪萨斯城联储认为经济活动基本持平。大部分其它地区认为经济活动温和。

一半的地区联储称，对未来经济增长前景保持大致乐观。

在就业市场持续改善的同时，大部分地区报告称，消费支出“微幅至温和”增加，其它领域表现出进一步紧张的信号。

大部分制造业领域更加疲弱，“几个地区报告称，美元走强对需求造成负面冲击，”美联储称。费城和旧金山地区还指称，全球需求疲弱是制造业下滑的原因之一。

其它方面，能源领域的大部分“进一步挣扎”，因油气价格持续下跌。克利夫兰和堪萨斯城地区报告称，比往年暖和的天气“加重了已经过剩的原油和天然气库存，对已经处于低位的油价带来下行压力。”

美联储上个月将利率从近零提升了25个基点，为近10年来首次。

总体来看，美联储决策者预计2016年将进行四次升息，每次25个基点，但联储明确表示，升息将依赖于未来的数据，以及通胀向着联储2%目标的实质增长。

从报告中未能看出从10月和11月开始增加的薪资压力持续的信号。

几乎所有的地区称，价格的整体压力极微，仅有两个地区报告称，薪资增长加速。

“薪资压力仍相对迟滞，”美联储指出。

此份褐皮书是由费城联储根据2016年1月4日或之前收集的数据准备的。(完)