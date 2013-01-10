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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 10日 星期四 11:09 BJT

拜登称奥巴马或签署行政令管控枪支

美国副总统拜登周三称，白宫决心迅速采取行动，遏制枪支暴力，并将为此寻求各种途径，包括可能通过颁布总统行政令，阻止再发生类似上月校园枪击案那样的事件。拜登明确指出，奥巴马作好了必要时自行采取行动的准备。总统颁布行政令无需国会批准。路透

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