调查显示超过一半的美国人希望枪支销售法律更严格

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透芝加哥10月19日 - 周一公布的盖洛普调查显示，过去一年里，认为美国枪支销售法律应该更严格的美国人数比例上升了8个百分点至55%。
拥有枪支在美国仍是普遍现象，约43%的受访者表示家中有枪支。
盖洛普调查了1,015名年龄在18岁及以上的成年人，覆盖美国全部50个州以及哥伦比亚特区，调查问题是枪支销售法律应更严格、更松还是保持不变。
美国很多州要求枪支零售商在向潜在买家销售前进行背景调查，反对者称存在漏洞，因为普通公民之间销售枪支无需进行背景调查。
盖洛普调查基于10月7日至11日期间的电话采访。误差界限为正负4个百分点。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。