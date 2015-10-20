调查显示超过一半的美国人希望枪支销售法律更严格

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥10月19日 - 周一公布的盖洛普调查显示，过去一年里，认为美国枪支销售法律应该更严格的美国人数比例上升了8个百分点至55%。

拥有枪支在美国仍是普遍现象，约43%的受访者表示家中有枪支。

盖洛普调查了1,015名年龄在18岁及以上的成年人，覆盖美国全部50个州以及哥伦比亚特区，调查问题是枪支销售法律应更严格、更松还是保持不变。

美国很多州要求枪支零售商在向潜在买家销售前进行背景调查，反对者称存在漏洞，因为普通公民之间销售枪支无需进行背景调查。

盖洛普调查基于10月7日至11日期间的电话采访。误差界限为正负4个百分点。（完）