调查显示超过一半的美国人希望枪支销售法律更严格

标题新闻：墨西哥总统培尼亚称希望加强美墨两国关系，但警告保护本国主权、利益和人民最为重要
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(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥10月19日 - 周一公布的盖洛普调查显示，过去一年里，认为美国枪支销售法律应该更严格的美国人数比例上升了8个百分点至55%。
拥有枪支在美国仍是普遍现象，约43%的受访者表示家中有枪支。
盖洛普调查了1,015名年龄在18岁及以上的成年人，覆盖美国全部50个州以及哥伦比亚特区，调查问题是枪支销售法律应更严格、更松还是保持不变。
美国很多州要求枪支零售商在向潜在买家销售前进行背景调查，反对者称存在漏洞，因为普通公民之间销售枪支无需进行背景调查。
盖洛普调查基于10月7日至11日期间的电话采访。误差界限为正负4个百分点。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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