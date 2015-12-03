美国加州枪击案导致14人死17人伤 未证实是否为恐怖袭击（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透加州圣贝纳迪诺市12月2日 - 美国当局表示，加州圣贝纳迪诺市一社会服务机构周三在举行假日派对时遭遇枪击，有14人死亡，另有17人受伤，枪手随后逃逸。
圣贝纳迪诺警方报告称，在对多达三名嫌犯进行密集搜捕时，一名“嫌疑人”在与警方的交火中被击中，但警方未立即证实此人是否与枪击案有关。
美国联邦调查局(FBI)称尚不知道此次枪击事件是否为恐怖袭击。
枪击事件发生在洛杉矶以东100公里的社会服务区域中心(Inland Regional Center)，为2012年12月康涅狄格州桑迪胡克小学校园血案以来伤亡最严重的枪支暴力案件。当年的案件造成包括枪手在内共计27人死亡。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。