美国加州枪击案导致14人死17人伤 未证实是否为恐怖袭击（更新版）

路透加州圣贝纳迪诺市12月2日 - 美国当局表示，加州圣贝纳迪诺市一社会服务机构周三在举行假日派对时遭遇枪击，有14人死亡，另有17人受伤，枪手随后逃逸。

圣贝纳迪诺警方报告称，在对多达三名嫌犯进行密集搜捕时，一名“嫌疑人”在与警方的交火中被击中，但警方未立即证实此人是否与枪击案有关。

美国联邦调查局(FBI)称尚不知道此次枪击事件是否为恐怖袭击。

枪击事件发生在洛杉矶以东100公里的社会服务区域中心(Inland Regional Center)，为2012年12月康涅狄格州桑迪胡克小学校园血案以来伤亡最严重的枪支暴力案件。当年的案件造成包括枪手在内共计27人死亡。(完)