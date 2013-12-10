美网络安全企业将矛头对准中国黑客

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透波士顿12月9日（记者 Jim Finkle） -美国网络安全企业FireEye的研究称，今年9月20国集团峰会召开前，曾有中国黑客入侵五个欧洲国家外交部的电脑系统，此次峰会重点是叙利亚危机。
FireEye称，黑客通过向各外交部工作人员发送带病毒文件的邮件，入侵这些部门的电脑网络，文件名类似“US_military_options_in_Syria”。当收到邮件的人打开这些文件，病毒代码就会进入他们的个人电脑。
FireEye表示，在8月底有一周左右，该公司研究人员能够监测到这些黑客使用的主要电脑服务器的“内部工作”。
但FireEye称，在圣彼得堡20国集团峰会前不久，这些黑客转移到了另外一个服务器，此后FireEye无法监测到他们的活动。FireEye认为，当时这些黑客正准备开始窃取数据。
FireEye拒绝透露是哪些国家的外交部电脑网络被入侵，但称都是欧盟国家。该公司表示，已通过美国联邦调查局告知被入侵的对象。
美国联邦调查局发言人Jenny Shearer拒绝就此置评。
FireEye研究人员NartVilleneuve称，基于各种技术证据，他相信黑客来自中国，相关证据包括黑客服务器、以及他们用来测试病毒代码的机器所使用的语言。
但Villeneuve指出，没有任何证据表明这些黑客与中国政府有关。
记者未能立即联系到中国驻美大使馆官员置评。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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