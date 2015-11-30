德国汉堡申办2024奥运会周日公投

德国汉堡申办2024年夏季奥运会的希望已寄望于11月29日的公民投票，汉堡市政官员希望本市申奥意向能够得到公民的支持。早在今年3月份，这座位于德国北部的港口城市击败柏林，成为代表德国申办2024年夏季奥运会的候选城市，汉堡倡导简洁而又不失精华的申办理念，其申办官员称这符合国际奥委会推动经济且可持续发展的奥运会的主张。路透